BM Reform Paketine Genel Kurul'dan Yeşil Işık

Birleşmiş Milletler'in yapısında gerçekleştirilmesi planlanan reformlar önceki gün New York’ta yapılan Genel Kurul oturumunda ele alındı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilen ‘reform planı’ 193 üyenin oy birliğiyle kabul edildi.

Birleşmiş Milletler sisteminin tamamı tarafından desteklenen reform paketi üye devletlerin sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınmayı sağlamalarına olanak verecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul'da kabul edilen reform paketini BM kalkınma sistemi için bugüne kadar en iddialı ve kapsamlı değişimi olarak adlandırdı. Gutarres, Genel Kurul'da kabul edilen reform planıyla sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştireceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Gutarres 193 üyeli Genel Kurul’da reform kararı oy birliği ile kabul edildikten sonra yaptığı konuşmada, reform paketinin devreye girmesiyle birlikte, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşeceğini kaydetti.

Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in reform paketinin uygulamaya konmasıyla BM’nin kalbinde bir çok şeyin değişeceğini, kalkınmanın ulusal olarak sahiplenildiği yeni bir dönemin kaldırım taşlarını örüleceğini söyledi. Mevcut durumda başarılı koordinasyonun bireysel kişiliklere ve dahil olanların iyi niyetine çok fazla bağlı olduğunu belirten Genel Sekreter Gutarres, bu reformun koordinasyon fonksiyonundaki tarihi bir eksikliği gidereceğini ifade ederek işleyen ve etkili olan stratejileri güçlendireceğini söyledi.