BM Reform Paketine Genel Kurul'dan Yeşil Işık

Birleşmiş Milletler'in yapısında gerçekleştirilmesi planlanan reformlar önceki gün New York’ta yapılan Genel Kurul oturumunda ele alındı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilen ‘reform planı’ 193 üyenin oy birliğiyle kabul edildi.
Birleşmiş Milletler sisteminin tamamı tarafından desteklenen reform paketi üye devletlerin sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınmayı sağlamalarına olanak verecek.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul'da kabul edilen reform paketini BM kalkınma sistemi için bugüne kadar en iddialı ve kapsamlı değişimi olarak adlandırdı. Gutarres, Genel Kurul'da kabul edilen reform planıyla sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştireceğini ifade etti.
BM Genel Sekreteri Gutarres 193 üyeli Genel Kurul’da reform kararı oy birliği ile kabul edildikten sonra yaptığı konuşmada, reform paketinin devreye girmesiyle birlikte, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşeceğini kaydetti.
Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in reform paketinin uygulamaya konmasıyla BM’nin kalbinde bir çok şeyin değişeceğini, kalkınmanın ulusal olarak sahiplenildiği yeni bir dönemin kaldırım taşlarını örüleceğini söyledi. Mevcut durumda başarılı koordinasyonun bireysel kişiliklere ve dahil olanların iyi niyetine çok fazla bağlı olduğunu belirten Genel Sekreter Gutarres, bu reformun koordinasyon fonksiyonundaki tarihi bir eksikliği gidereceğini ifade ederek işleyen ve etkili olan stratejileri güçlendireceğini söyledi.
BM Genel Sekreteri Guterres konuşmasında, “Reform paketinin birinci hedefi kimseyi geride bırakmadan yoksulluğu ortadan kaldırmak olacaktır. ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini’ herkes için ve her yerde ilerletmek yönündeki ortak taahhüdümüze yerine getirmemizi sağlayacak. 2030 gündemini sağlamak için gerekli ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla kendini adamış tarafsız ve yetkili mukim koordinatörlere güvenebileceksiniz” dedi.
Birleşmiş Milletler reform sürecinin BM kalkınma sisteminin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada ve 2015 Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını uygulamada ulusal ihtiyaçları karşılamasını garanti altına almak için genel yapısı, yönetimi, hesap verme mekanizmaları ve tüm kapasitesinde önemli değişiklikler yapılması anlamına geldiğini belirtti.
BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajčák reform benimsenmeden önce yaptığı konuşmada, kararın herkes tarafından mükemmel belge olarak görülmediğini ancak bu belgenin çok taraflı bir sürecin meşru bir sonucu olduğunu söyledi.
Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!
Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Esad ve YPG anlaştı!
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum