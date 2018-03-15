BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine Birleşmiş Milletler'den (BM) tepki geldi. ABD de saldırıyla ilgili ilk defa Moskova'yı açıkça suçladı.

Sözcüsü aracılığıyla Çarşamba günü açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi ve kapsamlı soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Açıklamada "Sinir gazının silah olarak kullanılması hiçbir koşulda kabul edilemez ve bir devlet tarafından kullanımı da uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir" dendi.

Beyaz Saray da Salisbury'deki saldırı için 'Rusların işlediği bir suç' ifadesini kullanıp ilk defa Moskova'yı açıkça suçlamış oldu.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamasında Washington'un İngiltere'ye 'dayanışma halinde olduğunu' söyledi ve iki ülke arasındaki 'özel ilişkiye' vurgu yaptı. Haley, "ABD'nin her zaman İngiltere'nin yanında olduğunu' ifade etti.

İngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı edecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, suikast girişiminden doğrudan Moskova yönetimini sorumlu tuttu ve "Cinayet girişiminden Rus devleti sorumludur" dedi.