BM: Suriye ordusunun Doğu Guta'daki saldırılarında 24 hastane vuruldu

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye ordusunun ülkenin başkenti Şam yakınlarında muhaliflerin elindeki Doğu Guta'ya yaptığı saldırılarda 24 hastane ve sağlık merkezinin vurulduğunu açıkladı.
BBC'den Richard Galpin'e konuşan Moumtzis, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısına rağmen bölgede çatışmaların bitmediğini ve her gün çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığını söyledi.
Cumartesi günü toplanan BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de 30 günlük "insani yardım ateşkesi" talep etmişti.
BM yetkilisi Moumtzis, bu çağrıya rağmen bölgedeki şiddetin seviyesinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Moumtzis birçok insanın gıda kaynaklarının da tükenmekte olduğunu sözlerine ekledi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın hemen doğusunda yer alan Doğu Guta, 2012 yılından beri silahlı muhalif grupların elinde.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "yeryüzünde bir cehennem" olarak tanımladığı bölgede sağlık hizmetlerinin büyük darbe aldığı belirtiliyor.
Reuters'ın haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Guta'da acilen tıbbi yardıma ihtiyaç duyan ve tahliye için öncelik verilmesi gereken 84 hasta olduğunu açıkladı.
WHO yetkilileri ayrıca, Guta'da 1000'den fazla kişinin tıbbi müdahale için tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.
Bölgede mahsur kalan 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 12'sinde de yetersiz beslenme görüldüğü belirtildi.
WHO'ya göre, tahliye edilmeyi bekleyenler arasında çocuklar, kronik rahatsızlığı olanlar ve savaşta yara alanlar var.
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