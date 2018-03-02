BM: Suriye ordusunun Doğu Guta'daki saldırılarında 24 hastane vuruldu

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye ordusunun ülkenin başkenti Şam yakınlarında muhaliflerin elindeki Doğu Guta'ya yaptığı saldırılarda 24 hastane ve sağlık merkezinin vurulduğunu açıkladı.

BBC'den Richard Galpin'e konuşan Moumtzis, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısına rağmen bölgede çatışmaların bitmediğini ve her gün çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığını söyledi.

Cumartesi günü toplanan BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de 30 günlük "insani yardım ateşkesi" talep etmişti.

BM yetkilisi Moumtzis, bu çağrıya rağmen bölgedeki şiddetin seviyesinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Moumtzis birçok insanın gıda kaynaklarının da tükenmekte olduğunu sözlerine ekledi.

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Suriye'nin başkenti Şam'ın hemen doğusunda yer alan Doğu Guta, 2012 yılından beri silahlı muhalif grupların elinde.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "yeryüzünde bir cehennem" olarak tanımladığı bölgede sağlık hizmetlerinin büyük darbe aldığı belirtiliyor.