HABER

BM: Suriye ordusunun Doğu Guta'daki saldırılarında 24 hastane vuruldu

02.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

BBC'ye konuşan Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, rejim güçlerinin muhaliflerin elindeki Doğu Guta'ya yaptığı saldırılarda 24 hastane ve sağlık merkezinin vurulduğunu söyledi.

BM: Suriye ordusunun Doğu Guta'daki saldırılarında 24 hastane vuruldu

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye ordusunun ülkenin başkenti Şam yakınlarında muhaliflerin elindeki Doğu Guta'ya yaptığı saldırılarda 24 hastane ve sağlık merkezinin vurulduğunu açıkladı.

BBC'den Richard Galpin'e konuşan Moumtzis, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısına rağmen bölgede çatışmaların bitmediğini ve her gün çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığını söyledi.

Cumartesi günü toplanan BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de 30 günlük "insani yardım ateşkesi" talep etmişti.

BM yetkilisi Moumtzis, bu çağrıya rağmen bölgedeki şiddetin seviyesinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Moumtzis birçok insanın gıda kaynaklarının da tükenmekte olduğunu sözlerine ekledi.

guta

WHO: Guta'da 84 hasta acil tahliye bekliyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın hemen doğusunda yer alan Doğu Guta, 2012 yılından beri silahlı muhalif grupların elinde.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "yeryüzünde bir cehennem" olarak tanımladığı bölgede sağlık hizmetlerinin büyük darbe aldığı belirtiliyor.

Reuters'ın haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Guta'da acilen tıbbi yardıma ihtiyaç duyan ve tahliye için öncelik verilmesi gereken 84 hasta olduğunu açıkladı.

hasta

WHO yetkilileri ayrıca, Guta'da 1000'den fazla kişinin tıbbi müdahale için tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.

Bölgede mahsur kalan 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 12'sinde de yetersiz beslenme görüldüğü belirtildi.

WHO'ya göre, tahliye edilmeyi bekleyenler arasında çocuklar, kronik rahatsızlığı olanlar ve savaşta yara alanlar var.

Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Afrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız gerekirse bizi vursun

Afrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız gerekirse bizi vursun

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

İlginizi Çekebilir

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!

ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘İttifak’ Gölgesinde Seçim Güvenliği Arayışı

‘İttifak’ Gölgesinde Seçim Güvenliği Arayışı

OHAL İnceleme Komisyonu’nun Kararları Tartışılıyor

OHAL İnceleme Komisyonu’nun Kararları Tartışılıyor

Real Madrid oyuncusu Luka Modric yalan beyanla suçlanıyor

Real Madrid oyuncusu Luka Modric yalan beyanla suçlanıyor

Uygur gazeteci: Çin 20 akrabamı hapse attı

Uygur gazeteci: Çin 20 akrabamı hapse attı

Pentagon Türkiye’ye ‘Afrin’ Uyarılarını Yineledi

Pentagon Türkiye’ye ‘Afrin’ Uyarılarını Yineledi

İngiltere’nin Sibirya Soğuklarıyla İmtihanı

İngiltere’nin Sibirya Soğuklarıyla İmtihanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.