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BM Suriye Özel Elçisi Astana Sürecinin Temsilcileriyle Biraraya Geliyor

13.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

Gelecek hafta Pazartesi veya Salı günü yapılması planlanan görüşmelerde Astana Süreci’nin garantörleri olan Rusya, İran ve Türkiye temsilcileri, anayasa konseyi konusundaki gelişmeleri paylaşacak

BM Suriye Özel Elçisi Astana Sürecinin Temsilcileriyle Biraraya Geliyor

BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye krizine çözüm bulmayı amaçlayan Astana Süreci’nin garantörleri olan Rusya, İran ve Türkiye temsilcileriyle gelecek hafta Cenevre’de biraraya geliyor. Özel Temsilci, bu görüşmede Suriye için anayasa konseyi kurulması çalışmalarını ele alacak.

Görüşmelerin gelecek hafta Pazartesi veya Salı günü yapılması planlanıyor. Özel Temsilci'nin Perşembe günü yapacağı basın toplantısında görüşmelere ilişkin ayrıntıları vermesi bekleniyor.

Staffan de Mistura, son dönemde Astana Süreci’ne yoğunlaşmaya başladı.

Özel Temsilci, bu yaklaşımı Suriye’ye barış getirmeyi amaçlayan Cenevre görüşmelerinin defalarca sonuçsuz kalmasından sonra benimsemiş görünüyor.

Cenevre görüşmelerine Şam rejimi ile Suriyeli muhalif grupların temsilcileri katılıyor.

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