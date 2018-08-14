BM: Suriye ve Irak'ta 30 bine yakın IŞİD'li var

IŞİD örgütüne karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun yürüttüğü mücadaleye karşın, örgütün Irak ve Suriye'de hala 30 bine yakın savaşçısı olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı bir uzman ekibinin Pazartesi günü yayınladıkları raporda, örgüt bünyesindeki cihatçıların faaliyet gösterdiği ülkelere göre dağılımı ortaya koyuldu. BM'ye bağlı ekip, IŞİD örgütünün ve örgüte sağlanan kaynakların bitirilmesi için uygulanan yaptırımları değerlendiriyor ve belirli dönemlerde IŞİD ve El Kaide örgütüne yönelik raporlar hazırlıyor.

Pazartesi günü açıklanan rapora göre, Suriye ve Irak dışında IŞİD'in Libya'da 3 bin ile 4 bin arasında üyesi bulunuyor. Örgütün önemli üyelerinin ise Afganistan'a gönderildiği ve burada sayılarının 4 bin 500'e kadar ulaştığına yer verildi.

AFRİKA VE ASYA'DA IŞİD'E DESTEK

Suriye ve Irak'ta güçlenen örgütün, Güneydoğu Asya ve Batı Afrika'da da birçok destekçisi olduğu belirtildi. Uzmanlar, Yemen'de 7 bine yakın üyesiyle El Kaide örgütünün daha yoğun faaliyet göstermesine rağmen IŞİD'in de ülkede birkaç yüz üyesi bulunduğuna yer verdi.