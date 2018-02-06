BM Suriye’de Sivillere Yardım Ulaştıramamaktan Şikayetçi

BM yetkilisi Egeland, Rusya sponsorluğunda Soçi’de yapılan barış görüşmelerinin de şimdiye kadar yardım faaliyetleriyle ilgili bir gelişme sağlamadığını söylüyor.

Egeland, insani yardım çabalarının bu kadar geri planda kaldığı bir dönemde, konuyla ilgili diplomasinin de etkili olmadığını kaydetti.

Suriye hükümetine karşı savaşan isyancı gruplar da durumu zorlaştırıyor. BM’ye göre Suriye’de insani yardım ulaştırma düzeyi, 2015 yılından bu yana en kötü seviyesinde.

Yardım konvoylarının kuşatma altındaki bölgelere ya da çatışma alanlarına girmeden önce hem hükümetten güvence mektubu, hem de silahlı gruplardan güvenlik garantisi almaları gerekiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland, örgütün insani yardım görev gücünün son iki aydır Suriyeliler’e yeterli yardım ulaştıramadığını söyledi. Egeland, bunun nedeninin Beşar Esat hükümetinin yardım konvoylarına verdiği onayı geri çekmesi olduğunu kaydetti.

Bu hafta İdlib’de iki kalabalık pazar alanına isabet eden hava saldırıları en az 31 kişinin ölümüne neden oldu ve yüzbinlerce kişi sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

Egeland, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonunun da en az 15 bin kişiyi yerlerinden ettiğini ve yerel yetkililerin sivillerin bölgeden ayrılmasını güçleştirdiğine dair haberler aldıklarını söyledi.

Egeland, Doğu Guta’da da 400 bin kişinin kuşatma altında olduğunu ve bunların 750 kadarının tıbbi sebeplerle acil tahliye edilmesi gerektiğini söyledi, bunun için de çatışmalara ara verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Egeland ayrıca IŞİD’den temizlenen Rakka’da 112 kişinin patlamalar yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı. Kasaba bombalardan temizlenmeden önce sivillerin dönmesine izin verilmişti.