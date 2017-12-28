BM: Suriye'deki tahliyelerde hasta çocukların pazarlık kozu yapıldığından endişeliyiz

Reuters BM yetkilisi Jan Egeland, bölgedeki birçok hastanenin saldırıya uğradığını, yüzlerce doktor ve hemşireninse bombardımanlar nedeniyle hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, muhaliflerin elindeki Doğu Guta'dan Şam'a tahliye edilen hasta çocukların taraflar arasında pazarlık kozu olarak kullanılıyor olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi. BBC'ye konuşan Egeland, muhalif grupların hasta çocukların tahliye edilmesi karşılığında ellerindeki bazı hükümet çalışanlarını bırakmayı kabul ettiğini anladıklarını belirtti.

"Umalım ki yapılan anlaşma iyi olsun" diye konuşan BM yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer hasta çocuklarla gözaltındakileri takas ediyorsanız, aranızdaki mücadelede çocukları pazarlık kozu haline getiriyorsunuz demektir. Bu çocukların tahliye edilmeye hakkı var. Bizim de onları tahliye etme gibi bir zorunluluğumuz var."

2013 yılından bu yana Suriye ordusunun kuşatması altında bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin insanın mahsur kaldığı, sağlık durumu kritik olan yüzlerce insan olduğu belirtiliyor. Bölgede hayatta kalmaları için acil tedaviye ihtiyaç duyan çocukların sayısı ise 130'dan fazla.