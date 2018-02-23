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BM: 'Tahran Nükleer Anlaşmaya Uymaya Devam Ediyor'

23.02.2018 03:04 | Son Güncelleme

Tahran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemeyi amaçlayan 2015 tarihli uluslararası anlaşma, bu ülkenin uranyum zenginleştirme düzeyini kısıtlı oranda tutmasına izin veriyor, bunun karşılığında bu ülkeye yıllardır uygulanan yaptırımların aşama aşama kaldırılmasının önünü açıyor

BM: 'Tahran Nükleer Anlaşmaya Uymaya Devam Ediyor'

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerji Dairesi, İran'ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya uymaya devam ettiğini bildirdi. Tahran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemeyi amaçlayan anlaşma, bu ülkenin uranyum zenginleştirme düzeyini kısıtlı oranda tutmasına izin veriyor, bunun karşılığında bu ülkeye yıllardır uygulanan yaptırımların aşama aşama kaldırılmasının önünü açıyor

Üç ayda bir yayınlanan Atom Enerji Dairesi’nin son raporunda, İran'ın, ABD, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği'yle yaptığı anlaşmanın kilit unsurlarının hakkını verdiği ve İslam Cumhuriyeti ekonomisini sekteye uğratan yaptırımların kaldırılması karşılığındaki anlaşmanın gereklerini yerine getirdiği vurgulanıyor.

Ancak Donald Trump Beyaz Saray’a geldiğinden bu yana kendisinden önceki yönetim tarafından imzalanan anlaşmaya karşı çıkıyor ve "felaket kusurları" olduğunu savunuyor. Trump imzacı devletleri anlaşmayı gözden geçirmeye ikna etmeye çalışsa da, bu ülkeler anlaşmayı desteklemeyi sürdürdü. Trump, ABD'yi anlaşmadan çekmekle tehdit etti. Bu kapsamda Trump, Mayıs ayına kadar Tahran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasından vazgeçip vazgeçmeyeceğini bir kez daha gözden geçirecek.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi, Londra’da yaptığı bir konuşmada, Trump'un sık sık anlaşmayla ilgili dile getirdiği şikayetlerin anlaşma koşullarının ihlal ettiğini ve ülkesinin yeni yabancı yatırım çekme çabalarına zarar verdiğini söyledi. Araghchi İran'ın, Trump'un İran'a karşı yeni yaptırımlar getirmesine bakmaksızın, anlaşmadan çekilebileceği uyarısında dabulundu.

Raporda, İran'ın az zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stoklarında sınırı aşmadığına dikkat çekilirken, anlaşmanın öngördüğü yüzde 3,67’lik saflık sınırının ötesinde uranyum zenginleştirmediği belirtildi.

Uzun süren müzakerelerden sonra sağlanan anlaşma, İran’ın tamamen nükleer silah sahibi olmasının önüne geçmemekle birlikte

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