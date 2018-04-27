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BM: ‘Tarihi Zirveyi Alkışlıyoruz’

27.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutarres, iki liderin görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Tarihi zirveyi alkışlıyoruz” dedi

BM: ‘Tarihi Zirveyi Alkışlıyoruz’

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, 60 yılı aşkın süredir iki ülkeyi bölen askeri sınırı geçip, Güney Kore’ye adım atmasıyla gerçekleşen tarihi zirve sonrasında, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması yönünde varılan mutabakat dünyada sevinçle karşılandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki liderin görüşme sonrasında mutabakata varmalarının ardından yaptığı açıklamada, “Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Tarihi zirveyi alkışlıyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Genel Sekreter, bugün iki lider arasında yapılan tarihi zirveyi alkışladığını ifade etti” dedi. Sözcü Dujarric, iki liderin, Kore Yarımadası'nda uyum ve barış sağlamak için biraraya gelmesinin görüntülerinin, dünyanın dört bir tarafında izlenerek desteklendiğini belirtti.

Samimi diyalog sürsün çağrısı

Sözcü Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in Panmunjom'daki zirve sonrasında hazırlanan ortak bildiriden de memnuniyet duyduğunu kaydetti. Sözcü Dujarric, “Genel Sekreter, Kore Yarımadası'nda barış ve refah sağlanması için imzalanan mutabakat bildirisinde, ana hatlarıyla belirtilen önemli taahhütlere ve üzerinde anlaşılan konularda iki ülke liderinin gösterdikleri cesareti kutluyor. Genel Sekreter, ilk kez biraraya gelen liderlerin toplantısı sonrasında, Kore Yarımadası’nda güvenliğin, sürdürülebilir barışın sağlanması için, mutabık kalınan tüm eylemlerin süratle uygulanarak, samimi diyaloğun sürdürülme çağrısında bulundu” dedi.

Sözcü Dujarriç, Genel Sekreter Guterres’in iki liderin tarihi zirvesi sonrasında elde edilen kazanımların pekiştirilmesini ve ilerlemesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

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