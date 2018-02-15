BM temsilcisinden Suriye'de şiddet uyarısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki son gelişmeler konusunda bilgilendirdiği toplantıda Suriye'de şiddetin giderek arttığını vurguladı. Bu şiddetin barış ve bölgesel istikrar beklentilerine zarar vereceğini söyleyen de Mistura, şiddetin daha fazla cephede artabileceğine dikkat çekti. BM temsilcisi Rusya, Türkiye ve İran'a Suriye'de şiddetin azaltılması için nüfuzlarını kullanma çağrısında bulundu.

İdlib ve Hama'da kontrolün sağlanması için çatışmaların hızlandığını söyleyen de Mistura kuzeybatı ve kuşatma altındaki Doğu Guta'da hava saldırılarının sürdüğünü belirterek, Şubat‘ın ilk haftasında binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. De Mistura hava saldırılarında okul, hastane ve pazar yerlerinin hedef alındığını ifade etti.

Suriye'de insani yardımların ulaştırılmasına da değinen de Mistura, kuşatma altındaki bölgelerde üç milyona yakın insana yardımların ulaştırılmasında sıkıntı yaşandığını ifade etti. De Mistura Şam'ın doğusundaki Nashabiye'deki 7 bin 200 insana gıda yardımı ve yardım malzemelerini taşıyan ilk konvoyun yeni ulaştığını söyledi.

De Mistura'nın konuşması ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia tarafından da izlendi.

AP/HT,BK

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