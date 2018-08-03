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BM: ‘Trump’ın Medyaya Yönelik Saldırılarına Karşı Birleşin’

03.08.2018 00:55 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Uzmanları, Başkan Donald Trump’ın bazı medya kuruluşlarına yönelik davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, başkanın bu tutumunu ‘basına yönelik saldırılar’ olarak değerlendirdi

BM: ‘Trump’ın Medyaya Yönelik Saldırılarına Karşı Birleşin’

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Uzmanları, Başkan Donald Trump’ın bazı medya kuruluşlarına yönelik davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, başkanın bu tutumunu ‘basına yönelik saldırılar’ olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun ifade özgürlüğü Özel Raportörleri David Kaye ve Edison Lanza, Başkan Trump’ın medyayı, “Amerikan halkının düşmanı, sahtekar, yalan haberci” olarak etiketlemesinin, “demokrasiyi çarpıtarak, komple teorileri yayma ve bağımsız basına yönelik stratejik bir nefret hedefi yaratma eylemi olduğunu” savundu.

Birlemiş Milletler uzmanları tüm medyaya, “Başkan Trump'ın basına yönelik saldırılarına karşı koyun. Karşı koyanlarla birlikte dayanışma içerisinde olup, birlikte hareket edin” çağrısında bulundu.

​‘Bağımsız Amerikan medyasının yanındayız’

BM uzmanları, Başkan Trump’ın medyaya yönelik tavırlarının basın özgürlüğünün temel kurallarını ihlal ettiğini belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın basın özgürlüğüne karşı yaptığı bu tür saldırıları kınadığımızı belirtiyoruz. Trump’ın medyaya yönelik saldırılarına maruz kalan gazetecilerin, yayıncıların ve ABD’deki tüm bağımsız medyanın yanındayız” dedi.

‘Gazetecilerin şiddete maruz kalma riski artıyor’

İki yıldır basına yönelik devam eden bu saldırılar sonucunda halkın medyaya ve kamu kurumlarına duyduğu güvenin uzun vadede olumsuz etkileri olabileceğine işaret eden uzmanlar, “Başkan Trump, yönetimi ve destekçilerine de bu saldırılara hemen son vermesini şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler uzmanları ayrıca, Başkan Trump ve yönetimine, “hükümetin hesap verebilir, dürüst ve şeffaf olma rolünü baltalamaya yönelik çabalarına son verme” çağrısında bulundu.

Uzmanlar, “Trump’ın medyaya yönelik bu saldırıları, ülkenin basın özgürlüğüne ve uluslararası insan hakları hukukuna saygılı olma yükümlülüklerine ters düşüyor. Bu saldırıların gazetecilerin şiddete hedef olma riskini daha da artırdığı konusunda özellikle endişeliyiz” dedi.

​‘Gazetecilerin gizli kaynaklarına erişme çabalarınızı sonlandırın’

BM uzmanları ayrıca Başkan Trump ve yönetimindeki kişilerin medyada haklarında çıkan dolandırıcılık, suiistimal ve yasadışı işlerle ilgili haberleri kullandıkları bu tür yöntemlerle baltalamaya çalıştıklarını belirterek, ayrıca “ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm Trump yönetimini, gazetecilerin gizli haber kaynaklarını bulma çabalarına son vermeye ve halkın bilgiye erişebilme özgürlüğünü engellemekten kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

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