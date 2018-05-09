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BM: 'Türkiye Güvenilir Bir Seçim İçin OHAL’i Kaldırmalı'

09.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin, Türkiye’de OHAL şartları altında yapılacak seçimlerin güvenilir olamayacağını söyledi ve OHAL’in kaldırılmasını istedi

BM: 'Türkiye Güvenilir Bir Seçim İçin OHAL’i Kaldırmalı'

Birleşmiş Milletler (BM) 24 Haziran’da yapılacak erken seçimin OHAL şartları altında yapılmasına Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin, Türkiye’de OHAL şartları altında yapılacak seçimlerin güvenilir olamayacağını söyledi. El-Hüseyin, “Türkiye’de güvenilebilir bir seçim yapılmak isteniyorsa derhal OHAL’i kaldırılmalıdır” dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, Türkiye’deki erken seçimle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de OHAL şartları altında yapılacak seçimlerde, ifade hürriyeti, toplanma ve gösteri yapma gibi bir çok temel insan haklarına getirilen kısıtlamalarla güvenilir bir seçim yapılamayacağını öne sürdü.

El Hüseyin, “Türkiye'de kısıtlamalarla yapılacak seçimler güvenilir bir seçim sürecinin yürütülmesi ilkesiyle bağdaşmaz” dedi. El Hüseyin kısıtlamalar getirilen bu temel hakların özellikle seçim sürecinde önemli olduğunu vurguladı.

“Bu şartlar altında seçimlerin güvenilir şekilde yapılabileceğini hayal etmek zor”

El Hüseyin, Türkiye’nin, erken milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan çağrının hemen bir gün sonrasında 19 Nisan tarihinde olağanüstü hal uygulamasını yedinci kez yenilediğini kaydetti. El Hüseyin şöyle devam etti: “OHAL’in uzatılmasıyla, ‘Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin’ bazı maddelerinin askıya alındığı açıklandı. 19, 21, 22 ve 25. maddeler dahil olmak üzere, bu maddeler doğrudan ifade, toplanma, dernek kurma ve kamu işlerinin yürütülmesinde yer alma hakkı ile ilgilidir. Son iki yılda, OHAL ile yönetilen Türkiye'de muhaliflerin hareket etme alanı daraltıldı. Sadece Nisan ayında en az 29 gazeteci terör suçları işledikleri iddiasıyla hapse atıldı. 1 Mayıs’ta yapılan gösteriler sırasında polisin varlığı ağırlıklı olarak hissedildi. Protestocular tutuklandı. Ülkede yine barışçıl toplanma özgürlüğü konusunda ciddi sınırlamalar getirildi. İktidar partisine karşı muhalif görüşlüler şiddetli bir şekilde cezalandırıldı. Bu şartlar altında seçimlerin nasıl güvenilir şekilde yapılabileceğini hayal etmek bile zor” dedi.

“OHAL şartlarında yapılan seçimlerin meşrutiyeti sorgulanır”

BM Yüksek Komiseri El-Hüseyin, “Türkiye hükümetine, tüm vatandaşlarının tam ve eşit şekilde seçimlere katılmalarını sağlamak ve seçimlerde oy kullanma haklarını kısıtlamalar olmaksızın kullanmaları için OHAL’in derhal kaldırılması çağrısında bulunuyorum” dedi.

El Hüseyin, demokratik özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün tehlikeye girdiği bir ortamda yapılan seçimlerin meşruiyetleriyle ilgili çeşitli sorulara yol açabileceğini kaydetti. OHAL şartları altında yapılacak bir seçimin meşrutiyetinin sorgulanarak ülkede daha fazla belirsizliğe ve istikrarsızlığa yol açacağını belirtti.

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