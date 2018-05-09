BM: 'Türkiye Güvenilir Bir Seçim İçin OHAL’i Kaldırmalı'

Birleşmiş Milletler (BM) 24 Haziran’da yapılacak erken seçimin OHAL şartları altında yapılmasına Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin, Türkiye’de OHAL şartları altında yapılacak seçimlerin güvenilir olamayacağını söyledi. El-Hüseyin, “Türkiye’de güvenilebilir bir seçim yapılmak isteniyorsa derhal OHAL’i kaldırılmalıdır” dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, Türkiye’deki erken seçimle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de OHAL şartları altında yapılacak seçimlerde, ifade hürriyeti, toplanma ve gösteri yapma gibi bir çok temel insan haklarına getirilen kısıtlamalarla güvenilir bir seçim yapılamayacağını öne sürdü.

El Hüseyin, “Türkiye'de kısıtlamalarla yapılacak seçimler güvenilir bir seçim sürecinin yürütülmesi ilkesiyle bağdaşmaz” dedi. El Hüseyin kısıtlamalar getirilen bu temel hakların özellikle seçim sürecinde önemli olduğunu vurguladı.

“Bu şartlar altında seçimlerin güvenilir şekilde yapılabileceğini hayal etmek zor”