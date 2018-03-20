BM: ‘Türkiye OHAL’i Muhalefeti Susturmak İçin Kullandı’

Birleşmiş Milletler, Türkiye’de geniş çapta insan hakları ihlallerine neden olan OHAL uygulamasının muhalefeti susturmak amacıyla kullanıldığını öne sürdü. BM, Türkiye’ye insan hakları ihlallerine yol açan OHAL’e son verme çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ‘2017 Yılı Raporu’nu yayınladı. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde Türkiye’ye OHAL uygulamasıyla ilgili ciddi suçlamalar yöneltildi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Zeyd Raad el Hüseyin, 18 aydır devam eden OHAL uygulaması nedeniyle, 160 bin kişinin tutuklandığını, 152 bin kamu çalışanının işlerinden uzaklaştırdığını açıkladı. El Hüseyin bu uygulamaların çoğunluğunun keyfi bir şekilde yapıldığını savundu.
20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yürürlükte olan OHAL uygulaması nedeniyle insanların ifade ve toplantı haklarının ellerinden alındığı belirtiliyor.
OHAL sürecinde keyfi gözaltılar yapıldığı, gözaltına alınan kişilerin işkence ve kötü muameleye tabi tutulduğu iddia edildi. Raporda OHAL kapsamında kişilerin keyfi bir şekilde çalışma ve hareket serbestliğinin de ellerinden alındığı kaydediliyor.
1 Ocak-31 Aralık 2017 dönemini kapsayan raporda OHAL uygulamasının Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerini erozyona uğrattığı, ülkenin kurumsal ve sosyoekonomik yapısını bozduğu belirtildi.
‘OHAL kararnameleri muhalefeti bastırmak için kullanıldı’
BM İnsan Hakları Dairesi, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi ve bir dizi terör saldırısına karşı karşıya kaldığı karmaşık zorlukları kabul ettiğini ancak OHAL kararnamelerinin sayısının çokluğu, sıklığı ve konuyla bağlantısı bulunmayan bazı kararnamelerin yayınlanıp bunların ulusal bir tehdit gibi gösterilmesinin, hükümete yönelik eleştiri ve muhalefeti bastırmak için OHAL’in kullanıldığının bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.
‘Referandum sonrasında parlamentonun denetleme yetkisi ortadan kalktı’
Raporda geçen yıl 18 Nisan’da yapılan referandum sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürütme yetkilerini hem mecliste hem de yargıda ciddi şekilde sorunlu hale getirdiği, parlamentonun denetleme yetkisinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El - Hüseyin, 18 aydır devam eden OHAL sürecinde, yaklaşık 160 bin kişinin tutuklandığını, 152 bin devlet memurunun işten atıldığını, bunların çoğunun keyfi şekilde yapıldığını, söyledi. Rakamların oldukça şaşırtıcı olduğunu belirten El-Hüseyin, “Öğretmenler, akademisyenler, yargıçlar ve avukatlar keyfi olarak işlerinden edildi ya da yargılandı. OHAL sürecinde gazeteci tutuklamaları, medya kuruluşlarının kapatılması ve internet sitelerinin engellenmesiyle Türkiye’de çok sayıda kişinin insan hakları, ciddi ve keyfi olarak kısıtlandı” dedi.
El Hüseyin, raporda dikkat çeken bir ayrıntın da, “Türk makamlarının, hamile ya da yeni doğum yapmış olan yüz kadar kadının, kocalarına yönelik terör suçlamalarıyla ilgili olarak tutuklanması, bazı kadınların da çocuklarıyla birlikte gözaltına alınması” olduğunu söyledi.
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