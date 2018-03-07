BM: Türkiye'de insan haklarının durumu kötüleşiyor

Raporda Türkiye'de de insan hakları durumunun kötüleştiğine dikkat çekiliyor.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, BM'nin yıllık insan hakları raporunu Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Raporda 50'dan fazla ülkede insan haklarının tehdit altında olduğuna ve şiddet kullanılarak ihlal edildiğine dikkat çekildi. Bu durumdan "tehlikeli özellikleri" olan politikacıların sorumlu olduğunu ifade eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri el-Hüseyin, bu politikacıları "siyasi emelleri uğruna fesat ve hoşgörüsüzlük tohumları eken, insanlıktan uzak, dar görüştü, otoriter ve pişkin politikacılar" şeklinde tanımladı.

Avrupa Birliği'nin mülteci politikası ve Suriye'deki duruma da değinen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, 400 bin kişinin hayatta kalma mücadelesi verdiği Doğu Guta'nın abluka altına alınmasına haklı gerekçe gösterilemeyeceğini ve bu gidişata mutlaka "dur" denmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'deki durum kötüleşiyor

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı operasyonun sivil halkı tehdit ettiği ifade edilen raporda, Türkiye'deki insan hakları durumuna da dikkat çekildi. Türkiye'de insan haklarının durumunun kötüleştiğini belirten Zeyd Raad el-Hüseyin keyfi tutuklamalar, keyfi görevden el çektirmeler ve cezaevlerinde işkence vakaları yaşandığına işaret etti. El-Hüseyin işlendiğinden şüphe duyulan münferit suçlardan aile fertlerini sorumlu tutma gibi uygulamalara başvurulduğuna dair haberler aldıklarını da ifade etti.