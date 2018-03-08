BM: Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu çok sayıda sivili tehdit ediyor

"BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, çok sayıda kişinin keyfi olarak işten çıkarıldığı, sivil toplum örgütlerinin keyfi olarak kapatıldığı, keyfi olarak gözaltına alınanların terör örgütleriyle bağlantılı genel suçlamalarla tutuklandığı, gözaltında işkence yapıldığı, ifade özgürlüğü ve dolaşım özgürlüğünün kısıtlandığı, özel mülkiyete keyfi olarak el konduğu ve suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin ailelerinin topluca hedef alındığına dair güvenilir bilgilere ulaştı."

Türkiye'deki insan hakları durumuna da dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'nin Afrin'de başlattığı operasyon çok sayıda sivili tehdit ediyor" ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan yıllık rapor Cenevre'deki bir basın toplantısıyla açıklandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, BM'nin yıllık insan hakları raporuna ilişkin açıklamasında, "Türkiye'de temel haklara saygı kötüleşmeye devam ediyor" dedi. El-Hüseyin Türkiye'nin Afrin'de başlattığı operasyonun sivil halkı tehdit ettiğini de söyledi.

Türkiye'deki OHAL koşulları altındaki insan haklarının durumu ile ilgili yakında daha ayrıntılı bir rapor açıklanacağı da belirtildi.

'Kıyamet' benzetmesi

Açıklamada, Suriye'nin İdlib eyeletinde artan şiddet olaylarının iki milyon kişiyi tehlike altına soktuğu kaydedildi.

Suriye'de 2017 yılında binden fazla hava ve kara saldırısı gerçekleştiği, ayrıca çatışmanın bütün tarafları - hükümet güçleri, hükümet yanlısı milisler, uluslararası aktörler ve silahlı muhalif gruplar- tarafından, insan hakları ihlallerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Zeyd Raad el-Hüseyin, Suriye'deki çatışma ortamını "kıyamet"e benzetti.

"Bu ay, Genel Sekreter'in ifadesiyle Doğu Guta yeryüzündeki cehennem. Önümüzdeki ay insanların kıyametle karşı karşıya kaldığı başka bir yer olacak. Bazı yabancı destekçilerinin arka çıkmasıyla hükümetteki kişilerce amaçlanan, planlanan ve uygulanan bir kıyamet" dedi.

El-Hüseyin bu "felaket"in tersine çevrilmesi çağrısı yaparak Suriye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması gerektiğini söyledi.