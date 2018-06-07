HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

BM: Ukrayna’dan ağır silahlar çekilsin

07.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi, Ocak 2017’den bu yana ilk defa Ukrayna’nın doğusundaki iç savaş durumuyla ilgili ortak bir karar aldı.

BM: Ukrayna’dan ağır silahlar çekilsin

Kararda ağır silahların bölgeden çekilmesi için çağrı yapıldı.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın doğusunda “devam eden ateşkes ihlallerini” kınayarak bölgedeki ağır silahların "derhal” çekilmesi için çağrıda bulundu. Güvenlik Konseyi’nde oybirliğiyle kabul edilen karar aynı zamanda çatışmadan etkilenen siviller için yardımların genişletilmesini de öngörüyor.

Fransa tarafından kaleme alınan ve Almanya’nın destek verdiği kararda, "Ukrayna’nın doğusundaki güvenlik durumunun yakın zamanda bozulması ve bunun sivil halk üzerindeki ciddi etkisi konusunda derin endişe duyuluyor” denildi.

Ocak 2017'den bu yana BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna’nın doğusunda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili alınan ilk ortak karar olma özelliğini taşıyan bu karara Kırım konusunda Ukrayna ile çatışma yaşayan Rusya da onay verdi. Rusya’nın leyhte oy kullanmasını değerlendiren Fransa'nın BM Büyükelçisi Francois Delattre, Rusya’nın evet oyu vermesi “bu kararın önemli olmasının ve tabiki de farklılık yaratmasının sebeplerinden bir tanesi” dedi.

"Güçlü bir sinyal”

Delattre, kararın Minsk Anlaşması’nın uygulanması için "güçlü bir sinyal” gönderdiğini ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasındaki birliğin altını çizdiğni belirtti. 2015 yılında Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmaları bitirmek amacıyla bazı önlemler alan anlaşmayı Minsk'te imzalamıştı.

Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi'nde kararın kabul edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ve kararın “Minsk Anlaşması’nın geçerliliğini onaylayan çok yapıcı” bir metne sahip olduğunu belirtti. Nebenzia, Ukrayna’yı kastederek "Bu, özellikle Minsk Anlaşması’nın bazı taraflar tarafından sabote edildiği günümüzde çok önemli” dedi.

DiCarlo: Bölgedeki güvenlik durumu hassas

Minsk Anlaşması bölgede şiddetin azalmasına yardımcı olurken BM'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, geçen hafta Güvenlik Konseyi’ne yaptığı açıklamada 2018 yılının başındaki görece sakinlikten sonra Nisan ve Mayıs aylarında şiddetin ve mağdur sayısının arttığını belirtti. "Bölgedeki güvenlik durumu hasas olmaya devam ediyor” diyen DiCarlo, “Öldürme, zarar verme ve ciddi acı çekme durumu sürüyor” dedi. Dicarlo ayrıca bölgenin “ciddi bir insani krizle karşı karşıya” olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar Kiev'deki Rusya yanlısı hükümetin protestolar nedeniyle 2014'te istifa etmesi sonrasında başlamış, bunun üzerine ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçler ayaklanmış, Rusya da Ukrayna’nın Kırım bölgesini ilhak etmişti. Çatışmaların başladığı 2014 yılından bu yana Ukrayna'da 10 binden fazla insan öldü.

AFP,AP/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Çin'de Gizemli Hastalık Amerikalı Personeli VurduÇin'de Gizemli Hastalık Amerikalı Personeli Vurdu
Uzgel: ABD Fırat'ın doğusuna Arap gücü yerleştirebilirUzgel: ABD Fırat'ın doğusuna Arap gücü yerleştirebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Timsahın hedefinde bu kez papaz vardı! Çiğ çiğ yedi!

Timsahın hedefinde bu kez papaz vardı! Çiğ çiğ yedi!

İngiltere'de 18 yaşındaki genç ailesi tarafından aç bırakılıp, ölüme terk edildi

İngiltere'de 18 yaşındaki genç ailesi tarafından aç bırakılıp, ölüme terk edildi

Ortadoğu kaynıyor! Açık açık 'yok ederiz' dedi!

Ortadoğu kaynıyor! Açık açık 'yok ederiz' dedi!

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı

Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı

Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi

Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.