BM ve AB'den Suriye'de müzakerelere dönüş çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Brüksel'de düzenlenen Suriye'ye bağış konferansında konuşan BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve AB'nin dış politika yetkilisi Federica Mogherini'den taraflara siyasi müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

De Mistura AB'nin dış politika yetkilisi Federica Mogherini ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında şöyle konuştu: "Son birkaç haftada, günde askeri kazanımlar, bölgesel kazanımlar ve askeri tırmandırmanın siyasi bir çözüm getirmediğini görüyoruz, herhangi bir değişiklik yaratmadığını görüyoruz. Tam aksine" dedi.

Mogherini de, "Ülke geneline yönelik tek yol olan gerçek ve anlamlı siyasi müzakerelere başlamak için BM nezaretindeki siyasi sürece geri dönme" ihtiyacından söz etti.

Konferansta AB ve BM donör ülkeleri Suriye için 6 milyar doların üstünde yardım taahhüt etmesini sağlamayı amaçlıyor.

İdlib uyarısı

Öte yandan da Mistura uluslararası toplumu İdlib'de yeni bir insani felaketi engellemeye çağırdı. De Mistura İdlib'in de Halep ve Doğu Guta ile aynı kaderi paylaşma riskinin olduğunu söyledi. Halep Rusya destekli rejim güçleri tarafından 2016'da geri alınmış, Doğu Guta ise Nisan ayındaki kimyasal saldırı iddialarının ardından rejim güçlerine geçmişti.