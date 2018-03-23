HABER

BM: Yaklaşık 170 bin kişi Afrin'den kaçtı

23.03.2018 18:00 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Afrin'deki çatışmalardan kaçan sivillerin sayısının yaklaşık 170 bin kişi olduğunu açıkladı.

BM: Yaklaşık 170 bin kişi Afrin'den kaçtı

50 bin ila 70 bin sivil Afrin'de kaldığı tahmin ediliyor.Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin Afrin'de YPG'ye yönelik operasyonu sonrasında yaklaşık 170 bin kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı. Açıklama, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke'den geldi. Laerke, "Tahminler, 167 bin kişinin Afrin'deki çatışmalar yüzünden evlerini terk ettiğini gösteriyor" dedi. Cenevre'de basın mensuplarına konuşan Laerke, Afrin'i terk edenlerin çoğunun Tel Rıfat'a kaçtığını belirtti. Leake, Afrin'de 50 bin ila 70 bin sivilin kaldığını tahmin ettiklerini de dile getirdi.

Afrin'le ilgili bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye'deki temsilcisi Elizabeth Hoff, "Çocuklar, kadınlar ve erkekler Afrin'den kaçmak için yürek burkan bir yolculuğa çıktı. Ekiplerimiz güvenli bölgelere ulaşmak için 36 saat boyunca yürümek zorunda kalan sivillerle karşılaştı" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Afrin'den kaçanların bulunduğu bölgelere seyyar klinikler ve tıbbi malzeme gönderildiğini de duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Afrin'den kaçanların sayısının 250 bin kişiyi bulduğunu açıklamıştı.

Erdoğan: Noktayı koyduk ama Afrin'le bitmeyecek iş

Afrin operasyonu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. İstanbul'da AKP'nin ilçe kongresinde konuşan Erdoğan, "Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin ile bitmeyecek iş. Arkada İdlib var, Membiç var" dedi.

Türkiye'nin Afrin'de YPG'ye karşı 20 Ocak'ta başladığı operasyonda Pazar günü Afrin merkezi kontrol altına alınmıştı. Suriye'de 2011 yılında başlayan savaşta 350 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

AFP/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

İlginizi Çekebilir

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı

Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı

ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı

ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı

Vietnam’da yangın faciası: 13 ölü, 27 yaralı!

Vietnam’da yangın faciası: 13 ölü, 27 yaralı!

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Hostese 'yanlış servis' dayağı

Hostese 'yanlış servis' dayağı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.