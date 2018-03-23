BM: Yaklaşık 170 bin kişi Afrin'den kaçtı

50 bin ila 70 bin sivil Afrin'de kaldığı tahmin ediliyor.Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin Afrin'de YPG'ye yönelik operasyonu sonrasında yaklaşık 170 bin kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı. Açıklama, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke'den geldi. Laerke, "Tahminler, 167 bin kişinin Afrin'deki çatışmalar yüzünden evlerini terk ettiğini gösteriyor" dedi. Cenevre'de basın mensuplarına konuşan Laerke, Afrin'i terk edenlerin çoğunun Tel Rıfat'a kaçtığını belirtti. Leake, Afrin'de 50 bin ila 70 bin sivilin kaldığını tahmin ettiklerini de dile getirdi.

Afrin'le ilgili bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye'deki temsilcisi Elizabeth Hoff, "Çocuklar, kadınlar ve erkekler Afrin'den kaçmak için yürek burkan bir yolculuğa çıktı. Ekiplerimiz güvenli bölgelere ulaşmak için 36 saat boyunca yürümek zorunda kalan sivillerle karşılaştı" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Afrin'den kaçanların bulunduğu bölgelere seyyar klinikler ve tıbbi malzeme gönderildiğini de duyurdu.