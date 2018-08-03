BM Yemen'deki savaş için devrede

Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de 2015'den beri süren ve bölge devletlerinin vekâlet mücadelesine sahne olan iç savaşı bitirmek üzere tarafları Eylül'de Cenevre'de görüştürmeyi planladığını açıkladı.

Griffiths, Yemen'de İran'ın destek verdiği ileri sürülen Şii Husiler ile Suudi Arabistan liderliğindeki Sünni Arap koalisyonunun desteklediği merkezi yönetim arasında üç yıldan fazla bir zamandır devam eden savaşı bitirmek için "siyasi bir çözümün" "mümkün" olduğunu söyleyerek 6 Eylül tarihini işaret etti.

Temsilci, tarafları güven arttırıcı önlemler alma ve barış görüşmeleri için bir çerçeve belirleme amacıyla müzakere etmeye davet ederken, savaşan taraflardan planlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde'de en az 26 ölü

Öte yandan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun, ülkenin en büyük dördüncü kenti ve Kızıldeniz üzerindeki ana limanı olan Hudeyde'de bugün düzenlediği hava saldırısında yerel tıbbi kaynaklara göre en az 26 kişi yaşamını yitirdi, 70'ten fazla kişi de yaralandı.