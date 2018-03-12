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‘BM Yetersiz Kalırsa ABD Harekete Geçer’

12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada, Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de harekete geçmemesi halinde, ABD’nin gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi

‘BM Yetersiz Kalırsa ABD Harekete Geçer’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’de 30 günlük insani ateşkes kararının uygulanması konusunu görüşmek için yeniden toplandı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı konuşmada, Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de harekete geçmemesi halinde, ABD’nin gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Halley, geçtiğimiz yıl Suriye’de Esat güçlerinin ölümcül kimyasal silahlar kullanması sonrasında rejim güçlerinin ve askeri üslerin ABD tarafından bombalandığını hatırlattı.

Haley, “Bu tercih ettiğimiz bir yol olmasa da uluslararası topluluk yapması gerekenleri sürekli yapmıyorsa, ABD harekete geçer” dedi.

ABD’nin, Güvenlik Konseyi’ne Suriye’de geçici ateşkesle ilgili yeni bir karar tasarısı sunacağı da belirtildi.

Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Konseye hitaben yaptığı konuşmada Suriye’nin kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve tehditleri ortadan kaldırmak için her şeyi yapma hakkı olduğunu söyledi.

Nebenzia, Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesini “terörizmin sıcak yatağı” olarak tanımladı.

Güvenlik Konseyi toplantısına BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres de katılıyor.

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