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BM: YPG, sivillerin Afrin’den çıkmasına engel oluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 23:42 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin’i kontrol altında tutan YPG’nin sivillerin çatışma bölgesinden çıkmasına engel olduğunu belirtti.

BM: YPG, sivillerin Afrin’den çıkmasına engel oluyor

Sputnik'te yer alan habere göre Dujarric, bugünkü basın toplantısında, "Beş bin kadar kişi Afrin'i terk etmeyi başardı ama anladığımız kadarıyla yerel yönetim halen insanların bu bölgeden çıkmasına engel oluyor" dedi.

BM'nin yerel yönetimle doğrudan bir bağlantısının olmadığını söyleyen Dujarric, "İnsanların özgürce hareket etmesi ve istedikleri zaman bölgelerini terk etmesi son derece önemli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler YPG Afrin sivil

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şu dünyada bi delikanlı ülke biziz yeminle rabbim imanımızı artırsın inancımızı yükseltsin çok ihtiyacımız var millet olarak bütünleşmeye ve aynı yolda ve aynı gemide olduğumuzu anlamaya buda ancak iman ve inanç ile mümkün.. böyle gidersek dalgalar bu gemiyi yıkacak ve her birimiz farklı bir sahile karaya dağılacağız Allah korusun..
Kalleşlik yapmaya alışkın bu teröristler
BM sen bostan korkulugusun ypg nin sivilleri kullandigini zorla silahlandirdigini bunuda Abd nin emriyle yaptigini bilmiyormus gibi yapiyorsunya hic sasirmiyoruz.
ülkemize operasyon yapmayın diyenler bunları hiç görüyorlar mı askerimize karşı sivilleri kalkan yapıyorlar hatta kendi adamlarına sivil kıyafetler giydirip saldırıyorlar öldüler mide siviller öldürülüyor diye yaygara kopartmaya çabalıyorlar ABD bunlara destek çıkıyor hala dünyanın bir çok ülkesinde bir çok ülkenin askeriyle askerimiz sırt sırta verip teröristlere karşı halada mücadele ediyor ve askerimizin insanlara önem verip vermediğini de biliyor ve görüyorlar buna ABD askerleri de dahil ama yinede bizim askerimiz suçlanmaya çabalanıyor
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