BM: YPG, sivillerin Afrin’den çıkmasına engel oluyor

Sputnik'te yer alan habere göre Dujarric, bugünkü basın toplantısında, "Beş bin kadar kişi Afrin'i terk etmeyi başardı ama anladığımız kadarıyla yerel yönetim halen insanların bu bölgeden çıkmasına engel oluyor" dedi.

BM'nin yerel yönetimle doğrudan bir bağlantısının olmadığını söyleyen Dujarric, "İnsanların özgürce hareket etmesi ve istedikleri zaman bölgelerini terk etmesi son derece önemli" dedi.