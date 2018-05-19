BM’de 'Gazze Soruşturma Komisyonu' Tartışması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Cuma günü aldığı, Gazze için uluslararası soruşturma komisyonu oluşturulması kararının nasıl uygulamaya konulacağı tartışma yarattı. Dün, komisyonun Gazze için attığı bu adımın herhangi bağlayıcı yönü olmadığı sadece tavsiye kararı olduğu belirtiliyor.
Gazze’de uluslararası bir soruşturma komisyonun görevlendirilmesi için, bağlayıcı karar verme yetkisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de onayı gerektiği ifade ediliyor.
Birleşmiş Milletler kulislerinde ise İnsan Hakları Komisyonu’nun aldığı bu kararının, Güvenlik Konseyi’nde ABD tarafından veto edilebileceği gerekçesiyle, konsey yerine kararın BM Genel Kurulu’na getirilip üye ülkelerin oyuna sunulacağı belirtiliyor.
Gazze için uluslararası soruşturma komisyonu kurulma tavsiye kararı BM Genel Kurulu’nda kabul edilirse, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in emriyle soruşturma komisyonun görevine başlayacağı bildiriliyor.
Birleşmiş Milletler kulislerinde Gazze konusunda kurulması önerilen uluslararası soruşturma komisyonun nasıl görevlendirileceği tartışması günlük basın toplantısında da devam etti.
Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak konuyla ilgili gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, “BM sistemi ve üye ülkeler, Gazze için soruşturma komisyonu kurulmasını destekliyor. Güvenlik Konseyi’ne giderse ABD veto edecek. Bu konuda genel sekreterin tavrı ne olacaktır?” sorusunu Sözcü Yardımcısı Hak, “Üye devletlerin neyi talep ettiğini görüyoruz. Üye devletlerin Gazze'yle ilgili taleplerini yerine getirmeye hazırız” diyerek yanıtladı.
Toplantıda, ‘Genel Sekreter'in Gazze konusunda tam olarak rolü nedir? Onun isteği nedir? Liderlik etmek mi? Genel Kurul’dan soruşma komisyonu kararı çıkarsa ne yapacak?’ gibi tavsiye kararının uygulamaya nasıl konulacağıyla ilgili çok sayıda soru soruldu.
Sözcü Yardımcısı Hak, BM üyesi ülkelerin konuyu Genel Kurul’a getirip soruşturma komisyonun kurulması yönünde bir karar alması halinde Guterres’in üye ülkelerden gelen bu talebi yerine getireceğini söyledi.
Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Hak, Guterres’in en başından itibaren Gazze konusunda bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulup olayların tarafsızca araştırılması yönünde bir fikrinin olduğunu belirterek, “ Genel Sekreter’in tavrını BM üyesi ülkeler belirleyecek. Üye ülkeler soruşturma komisyonun kurulmasını isterlerse genel sekreterin tavrı da üye ülkelerin kararını uygulamak olacaktır. Bildiğiniz gibi, Genel Sekreter’in bu konuyla ilgili görüşlerini belirttiği açıklamaları yayınlandı. Özel Koordinatörü Mladenov Güvenlik Konseyi'ne bilgi verdi. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları Konseyi konuyla ilgili fikirlerini açıkladı’ dedi.
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