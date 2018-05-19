BM’de 'Gazze Soruşturma Komisyonu' Tartışması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Cuma günü aldığı, Gazze için uluslararası soruşturma komisyonu oluşturulması kararının nasıl uygulamaya konulacağı tartışma yarattı. Dün, komisyonun Gazze için attığı bu adımın herhangi bağlayıcı yönü olmadığı sadece tavsiye kararı olduğu belirtiliyor.

Gazze’de uluslararası bir soruşturma komisyonun görevlendirilmesi için, bağlayıcı karar verme yetkisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de onayı gerektiği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler kulislerinde ise İnsan Hakları Komisyonu’nun aldığı bu kararının, Güvenlik Konseyi’nde ABD tarafından veto edilebileceği gerekçesiyle, konsey yerine kararın BM Genel Kurulu’na getirilip üye ülkelerin oyuna sunulacağı belirtiliyor.

Gazze için uluslararası soruşturma komisyonu kurulma tavsiye kararı BM Genel Kurulu’nda kabul edilirse, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in emriyle soruşturma komisyonun görevine başlayacağı bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler kulislerinde Gazze konusunda kurulması önerilen uluslararası soruşturma komisyonun nasıl görevlendirileceği tartışması günlük basın toplantısında da devam etti.