BM'de İngiltere ve Rusya arasında sert tartışma

Moskova, İngiltere'yi propaganda savaşı yürütmekle suçladı.Çifte ajan Sergey Skripal'ın İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesi sonrası İngiltere ve Rusya arasında başlayan kriz BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) tartışmalarla tırmandı. Moskova'nın Batı ülkelerinin suçlamalarına yanıt vermek için Güvenlik Konseyi'nden talep ettiği özel oturumda İngiltere ve Rusya temsilcileri arasındaki karşılıklı suçlamalar tansiyonun yükselmesine neden oldu.

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Oturumda Rusya'nın BM nezdindeki büyükelçisi Vasili Nebenzia, Skripal ve kızına yönelik saldırının arkasında Moskova olduğunu iddia eden Londra'ya "ateşle oynadığı" suçlamasını yöneltti. İngiltere'nin kirli bir oyun oynadığını söyleyen Nebenzia, yaşananları "absürt bir tiyatro" şeklinde nitelendirdi. Nebenzia, "Bu kuşku uyandıran olay, en mide bulandırıcı hâliyle tamamen ya bir uydurma ya da bir provokasyon" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Skripal'ın zehirlenmesi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunan Rus temsilci, bu olayda Moskova'ya karşı yürütülen bir "propaganda savaşı"nın söz konusu olduğunu dile getirdi. Nebenzia, "bu propaganda savaşının da ülkesini gözden düşürme ve Rusya'nın siyasi meşruiyetine ilişkin tartışma yaratma amacı taşıdığını" savundu.