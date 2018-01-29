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BM'den Almanya'ya mülteci aileleri için çağrı

29.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 9 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Almanya'yı bütün mültecilerin aile birleşimine izin vermeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Almanya'yı bütün mültecilerin aile birleşimine izin vermeye çağırırken, mülteci sorunu koalisyon hükümeti kurmaya çalışan Başbakan Angela Merkel'ın başını ağrıtıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Roland Bank federal parlamento komisyonunda yaptığı konuşmada 2015 mülteci krizinden sonra Merkel'in muhafazakar koalisyonu tarafından getirilen ve aile birleşmelerine olan talebi azaltmayı amaçlayan kısıtlamaların mantıklı olmadığını savundu.

Almanya'da Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratların geçen hafta başladıkları büyük koalisyon görüşmelerini 4 Şubat'ta sona erdirmekte karar kıldıkları açıklanmıştı. Genel seçimlerin üzerinden dört ay geçmiş olmasına rağmen hükümetin kurulamadığı Almanya'nın hükümet krizine sürüklenmemesi için Sosyal Demokrat ve Hristiyan Demokrat kanatlar arasındaki görüşmelerin hızla tamamlanmasına çalışılacak.

Sosyal Demokratlar bütün sığınmacıların aile birleşimine izin verilmesini savunurken, Merkel'in Hristiyan Birlik partileri buna karşı çıkıyor. Konu, koalisyon görüşmelerindeki engellerden biri olarak öne çıkıyor.

Merkel'in muhafazakar hükümetinin Mart 2016'da getirdiği mevzuat uyarınca, Suriye, Ortadoğu ve Afrika'daki diğer savaş bölgelerinden gelen çok sayıda mülteciye "yardımcı koruma" olarak bilinen sınırlı bir sığınma hakkı verilmişti.

Berlin'in bu gruba giren ailelerin birleşmini bu yıl Mart'a kadar durdurulmuştu. Bu ay başlarındaki bir taslak koalisyon anlaşmasında, Merkel ve SPD'nin aile birleşimini ayda bin mülteci ile sınırlamak üzerinde uzlaştığı bildirilmişti.

dpa/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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