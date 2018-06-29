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BM’den ‘Dera Yeni Bir Doğu Guta ya da Halep Olabilir’ Uyarısı

29.06.2018 00:05 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ülkenin güneybatısında yer alan Dera bölgesinde devam eden kara ve hava saldırılarının siviller için çok büyük tehlike oluşturduğunu söyledi

BM’den ‘Dera Yeni Bir Doğu Guta ya da Halep Olabilir’ Uyarısı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ülkenin güneybatısında yer alan Dera bölgesinde devam eden kara ve hava saldırılarının siviller için çok büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Mistura, saldırıların Suriye’de daha önce eşi görülmemiş bir oranda yıkıcı bir etki yaratabileceğini belirtti.

Güvenlik Konseyi’nde yapılan Ortadoğu özel oturumuna BM’nin Cenevre Temsilciliğinden video konferans aracılığıyla katılan Mistura, Suriye’deki son durumla ilgili konsey üyelerini bilgilendirdi.

“Ateşkes ihlalleri devam ediyor”

Suriye Özel Temsilcisi Mistura, bölgede yaşanan ateşkes ihlallerine dikkat çekerek, Suriye'nin güneybatısında artan çatışmalar ve gerginliğin bölgesel güvenlik ve bölgede sağlanmak istenen istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Bölgenin güvenliğini sağlamanın önemini vurgulayan Mistura, “Bu bölgenin, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bir Doğu Guta ya da bir Halep olmasına izin veremeyiz'' diye konuştu.

Bölgedeki durumu detaylarıyla konseye değerlendiren Mistura, yaşanan gelişmelerin bölgede bir Halep veya Doğu Guta gibi sivil kayıpların yaşanabileceğine işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

“Bölge Halep veya Doğu Guta gibi olabilir”

Mistura, ''Suriye’nin güneybatı bölgesinde bir savaş yaşanırsa tıpkı Halep ve Doğu Guta gibi olur. Bölgedeki son durumun, sivillerin öldüğü yeni bir Doğu Guta veya yeni bir Halep haline dönüşmesine izin veremeyiz. Ancak, bölgedeki son durumun bu yönde geliştiğini görüyorum” dedi.

Mistura, Dera’daki gelişmelerin bölgede gerginliği arttırma ve barış görüşmelerine sekte vurma riskini yükselttiğini kaydetti. BM temsilcisi, Cenevre barış görüşmeleri çerçevesinde ve Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda, Suriyelilerin öncü olduğu ve sahip çıktığı bir komite kurularak yeni anayasa oluşturulmasına yönelik çabaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Güvenlik Konseyi’ni ve Suriye hükümetini Suriyelilerin kendi geleceklerine sahip çıkmaları içinsiyasi gayretlere destek vermeye davet etti.Mistura, hiçbir ülke veya kuruluşun Suriye halkını bir “oldu bitti” durumuna getirmemesi gerektiğini savundu.

“Dera’da 45

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