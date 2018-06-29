BM’den ‘Dera Yeni Bir Doğu Guta ya da Halep Olabilir’ Uyarısı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ülkenin güneybatısında yer alan Dera bölgesinde devam eden kara ve hava saldırılarının siviller için çok büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Mistura, saldırıların Suriye’de daha önce eşi görülmemiş bir oranda yıkıcı bir etki yaratabileceğini belirtti.

Güvenlik Konseyi’nde yapılan Ortadoğu özel oturumuna BM’nin Cenevre Temsilciliğinden video konferans aracılığıyla katılan Mistura, Suriye’deki son durumla ilgili konsey üyelerini bilgilendirdi.

“Ateşkes ihlalleri devam ediyor”

Suriye Özel Temsilcisi Mistura, bölgede yaşanan ateşkes ihlallerine dikkat çekerek, Suriye'nin güneybatısında artan çatışmalar ve gerginliğin bölgesel güvenlik ve bölgede sağlanmak istenen istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Bölgenin güvenliğini sağlamanın önemini vurgulayan Mistura, “Bu bölgenin, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bir Doğu Guta ya da bir Halep olmasına izin veremeyiz'' diye konuştu.

Bölgedeki durumu detaylarıyla konseye değerlendiren Mistura, yaşanan gelişmelerin bölgede bir Halep veya Doğu Guta gibi sivil kayıpların yaşanabileceğine işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.