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BM’den erken seçimler öncesi OHAL’i kaldırma çağrısı

09.05.2018 12:46 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Türkiye’deki erken seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için hükümete OHAL’i kaldırma çağrısı yaptı.

BM’den erken seçimler öncesi OHAL’i kaldırma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin Türkiye'ye 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerin güvenilir olabilmesini sağlamak için Olağanüstü Hal'i (OHAL) kaldırma çağrısında bulundu.

El Hüseyin Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "Muhalif görüşlerin ve itirazların iktidar partisi tarafından ağır şekilde cezalandırıldığı bir ortamda güvenilir seçimlerin yapılabileceğini düşünmek zor” dedi.

1 Mayıs gösterileri sırasındaki tutuklamalara ve cezaevinde bulunan gazetecilere işaret eden el Hüseyin, Türkiye'de son iki yıl içinde "farklı düşünenlerin alanının büyük ölçüde daraldığını” belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Mart ayı sonunda açıklanan bir raporda da Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürürlüğe giren OHAL uygulamasının ağır insan hakları ihlallerine yol açtığı belirtilmiş ve Türk hükümetine OHAL’e son verme çağrısında bulunulmuştu.

Raporda, Türk hükümeti kitlesel tutuklama, keyfi olarak işten uzaklaştırma ve insan hakları ihlalleri ile suçlanarak "toplu ceza” uygulandığı öne sürülmüştü.

AP,rtr/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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