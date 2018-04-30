BM’den Gazze Uyarısı

El-Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, “Her hafta silahsız göstericilere karşı ölümcül güç kullanıldığına şahit oluyoruz. Güvenlik güçlerinin haftalardır yaklaşımlarının değişmediğinden Birleşmiş Milletler ve diğerleri tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmadığı görülüyor. İsrail’in, kendi güvenlik güçlerince yapılan hak ihlallerini adalet önüne çıkaramaması, güvenlik güçlerini, kendilerine karşı bir tehdit teşkil etmeyen silahsız insanlara karşı ölümcül güç kullanmaya cesaretlendiriyor. Sıkı korunan güvenlik güçlerine karşı yakılan lastiklerin, oldukça uzak bir mesafeden atılan taş ve hatta Molotof kokteylerinin ciddi bir tehdit olarak görülmesi oldukça zordur” dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Çoğunluğu İsrail güvenlik güçlerince gerçek mermi kullanılması sonucu olmak üzere 40’ın üzerinde Filistinli gösterici öldü. 5 bin 500’den fazla gösterici yaralandı. İsrail göstericilere karşı aşırı güç kullanma eğiliminden vazgeçmeli” dedi.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sınırda hayatını kaybeden Filistinliler’in 35’inin “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine katılan silahsız ve İsrail güvenlik güçlerine karşı herhangi bir tehdit teşkil etmeyen sivillerden oluştuğu belirtildi. Bin 739 Filistinli’nin de İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermiler kullanması sonucu yaralandığı belirtildi.

“Gazze patlamak üzere”

Birleşmiş Milletler’den Gazze konusunda bir uyarı da geçtiğimiz günlerde Güvenlik Konseyi’nde konuşan Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov’tan gelmişti. Mladenov, Filistin ile İsrail arasındaki ihtilafının siyasi çözüm ihtimalinden uzak bir şekilde varlığını sürdürdüğünü işaret ederek, “Gazze’nin patlamak üzere” olduğunu söylemişti.

Mladenov, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Eski yaralar kanıyor ve derinleşiyor ve savaş riskini ortaya çıkarıyor. ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ olarak adlandırılan gösteriler 15 Mayıs’a kadar artarak devam edebilir. Batı Şeria ve diğer alanlara yayılabilir” diye bölgede artabilecek tansiyona işaret etmişti.

Mladenov, İsrail’den orantısız güç kullanımını sonlandırmasını istemiş, Hamas’ tan da göstericileri sınırdan uzak tutmalarını talep etmişti.

