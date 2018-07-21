HABER

BM'den Gazze Uyarısı

21.07.2018 21:53 | Son Güncelleme

İsrail’in Hamas hedeflerini vurması ve yıllar sonra ilk karşılıklı askeri can kayıplarının yaşanmasıyla bölgede taraflar arasında gerilim yükseldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısında bulundu

BM'den Gazze Uyarısı

İsrail’in Hamas hedeflerini vurması ve yıllar sonra ilk karşılıklı askeri can kayıplarının yaşanmasıyla bölgede taraflar arasında gerilim yükseldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısında bulundu. Guterres,” Savaşın eşiğine geldiniz, geri adım atın” dedi

İtidal çağrılarına tarafların olumlu cevap vermesi sonrasında bölgede büyük bir savaşın eşiğinden dönüldü.

Hamas, Mısır, diğer ülke ve kurumların uluslararası arabuluculuğunda İsrail arasında ateşkese varıldığını bildirdi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı açıklamada, “Filistinli direniş güçleriyle ile İsrail arasında ateşkes sağlandı” dedi.

İsrail, sınırdaki bir askerinin öldürüldüğü gerekçesiyle dün öğleden, sonra Gazze'deki yaklaşık 60 ayrı hedefe, savaş uçakları ve tanklarla saldırı düzenlemiş, bu saldırıda dört Filistinli ölmüştü

Bölgede savaşın eşiğine gelinmesine Birleşmiş Milletler kayıtsız kalmadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov’dan bu tehlikeli durumdan acilen bir çıkış yolu bulmasını istedi.

Genel Sekreter Guterres, ayrıca yaptığı açıklamada bölgedeki artan gerilimden duyduğu endişeleri dile getirdi. Genel Sekreter Guterres,

taraflardan tansiyonun düşürülmesi için geri adım atmalarını savaşın eşiğinden geri dönmelerini istedi.

Guterres, yaptığı açıklamada, “Gazze ve Güney İsrail'deki şiddet olaylarının tehlikeli şekilde artmasından endişe duyuyorum. Yaşamını kaybedenler için üzgünüm. Bütün taraflara acilen başka bir yıkıcı savaşın eşiğinden dönmeleri için geri adım atmaya davet ediyorum. Gazze'deki Hamas ve diğer Filistinli güçlerin sınırda İsrail’e yönelik kışkırtıcı roket ve diğer saldırılarını derhal durdurmalı. İsrail’de Filistinlilere yönelik tüm yıkıcı saldırılara derhal son verilmelidir. Bölgedeki daha fazla tırmanacak gerilim Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatlarını tehlikeye atar. Gazze'deki insani felaketi derinleştirir” dedi.

PARTNERDünyanın en korku veren havaalanlarıDünyanın en korku veren havaalanları
6 aylık bebeğin saçları sosyal medyayı salladı! Öyle gür ki gören bir kez daha bakıyor!6 aylık bebeğin saçları sosyal medyayı salladı! Öyle gür ki gören bir kez daha bakıyor!
Almanya'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi! Yaptırımları kaldırıyorlar!Almanya'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi! Yaptırımları kaldırıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

İlginizi Çekebilir

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
6 aylık bebeğin saçları sosyal medyayı salladı! Öyle gür ki gören bir kez daha bakıyor!

6 aylık bebeğin saçları sosyal medyayı salladı! Öyle gür ki gören bir kez daha bakıyor!

Almanya'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi! Yaptırımları kaldırıyorlar!

Almanya'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi! Yaptırımları kaldırıyorlar!

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

Erkek arkadaşını öldüren Kenya güzeli Ruth Kamande idam cezasına çarptırıldı!

Erkek arkadaşını öldüren Kenya güzeli Ruth Kamande idam cezasına çarptırıldı!

Almanya'dan Türkiye konusunda geri adım! Yaptırımlar kalkıyor

Almanya'dan Türkiye konusunda geri adım! Yaptırımlar kalkıyor

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.