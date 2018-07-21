BM'den Gazze Uyarısı

İsrail, sınırdaki bir askerinin öldürüldüğü gerekçesiyle dün öğleden, sonra Gazze'deki yaklaşık 60 ayrı hedefe, savaş uçakları ve tanklarla saldırı düzenlemiş, bu saldırıda dört Filistinli ölmüştü

Hamas, Mısır, diğer ülke ve kurumların uluslararası arabuluculuğunda İsrail arasında ateşkese varıldığını bildirdi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı açıklamada, “Filistinli direniş güçleriyle ile İsrail arasında ateşkes sağlandı” dedi.

Genel Sekreter Guterres, ayrıca yaptığı açıklamada bölgedeki artan gerilimden duyduğu endişeleri dile getirdi. Genel Sekreter Guterres,

taraflardan tansiyonun düşürülmesi için geri adım atmalarını savaşın eşiğinden geri dönmelerini istedi.

Guterres, yaptığı açıklamada, “Gazze ve Güney İsrail'deki şiddet olaylarının tehlikeli şekilde artmasından endişe duyuyorum. Yaşamını kaybedenler için üzgünüm. Bütün taraflara acilen başka bir yıkıcı savaşın eşiğinden dönmeleri için geri adım atmaya davet ediyorum. Gazze'deki Hamas ve diğer Filistinli güçlerin sınırda İsrail’e yönelik kışkırtıcı roket ve diğer saldırılarını derhal durdurmalı. İsrail’de Filistinlilere yönelik tüm yıkıcı saldırılara derhal son verilmelidir. Bölgedeki daha fazla tırmanacak gerilim Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatlarını tehlikeye atar. Gazze'deki insani felaketi derinleştirir” dedi.

