BM’den İsrail’e Afrikalı Mülteciler İçin Çağrı

BM Mülteciler Dairesi (UNHCR), İsrail'den sığınma talebinde bulunan binlerce Eritreli ve Sudanlı'nın zorla diğer Afrika ülkelerine gönderilmemeleri için İsrail hükümetine çağrıda bulundu.

Mülteciler Dairesi'ne göre İsrail'in bu politikası 2016'dan beri yürürlükte, ancak Tel Aviv, bu düzenlemeyi bugüne kadar genellikle uygulamaya koymadı. Daire Sözcüsü William Spindler'a göre İsrail'in 1 Ocak'ta açıkladığı, Eritreli ve Sudanlı mültecileri başka Afrika ülkelerine gönderme planı, bu kişilerin süresiz gözaltında kalmalarına neden olabileceği için büyük endişe konusu.

İsrail'de şu anda 27 bin Eritreli'nin ve 7 bin 700 Sudanlı'nın bulunduğu sanılıyor. İsrail hükümeti bu kişilerin soruşturmadan geçirilmesi sürecini 2009'da BM Mülteciler Dairesi'nden devralmıştı. O tarihten bu yana sadece 10 Eritreli ve bir Sudanlı resmen sığınmacı olarak kabul edildi.

BM Mülteciler Dairesi çalışanları, Kasım 2015 - Aralık 2017 arasında İsrail'den sığınma talep etmiş ancak zorla sınır dışı edilmiş, 80 kadar Eritreli'yle görüştü. Spindler, bu kişilerin durumunun İsrail'in 1 Ocak'ta açıkladığı yeni planının tehlikelerini gözler önüne serdiğini söylüyor.

Spindler'a göre İsrail'e Sina Yarım Adası'ndan giren Eritreliler yolda işkence, kötü muamele ve gaspa maruz kaldılar. Spindler, BM Mülteciler Dairesi'nin alternatif çözümler bulmak konusunda İsrail'e yardım etmeye hazır olduğunu da aktardı.