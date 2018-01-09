HABER

BM’den İsrail’e Afrikalı Mülteciler İçin Çağrı

09.01.2018 22:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

BM Mülteciler Dairesi, sığınma talebinde bulunan binlerce Eritreli ve Sudanlı’yı sınırdışı etmemesi için İsrail hükümetine çağrıda bulundu.

BM Mülteciler Dairesi (UNHCR), İsrail'den sığınma talebinde bulunan binlerce Eritreli ve Sudanlı'nın zorla diğer Afrika ülkelerine gönderilmemeleri için İsrail hükümetine çağrıda bulundu.

Mülteciler Dairesi'ne göre İsrail'in bu politikası 2016'dan beri yürürlükte, ancak Tel Aviv, bu düzenlemeyi bugüne kadar genellikle uygulamaya koymadı. Daire Sözcüsü William Spindler'a göre İsrail'in 1 Ocak'ta açıkladığı, Eritreli ve Sudanlı mültecileri başka Afrika ülkelerine gönderme planı, bu kişilerin süresiz gözaltında kalmalarına neden olabileceği için büyük endişe konusu.

İsrail'de şu anda 27 bin Eritreli'nin ve 7 bin 700 Sudanlı'nın bulunduğu sanılıyor. İsrail hükümeti bu kişilerin soruşturmadan geçirilmesi sürecini 2009'da BM Mülteciler Dairesi'nden devralmıştı. O tarihten bu yana sadece 10 Eritreli ve bir Sudanlı resmen sığınmacı olarak kabul edildi.

BM Mülteciler Dairesi çalışanları, Kasım 2015 - Aralık 2017 arasında İsrail'den sığınma talep etmiş ancak zorla sınır dışı edilmiş, 80 kadar Eritreli'yle görüştü. Spindler, bu kişilerin durumunun İsrail'in 1 Ocak'ta açıkladığı yeni planının tehlikelerini gözler önüne serdiğini söylüyor.

Spindler'a göre İsrail'e Sina Yarım Adası'ndan giren Eritreliler yolda işkence, kötü muamele ve gaspa maruz kaldılar. Spindler, BM Mülteciler Dairesi'nin alternatif çözümler bulmak konusunda İsrail'e yardım etmeye hazır olduğunu da aktardı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile anlaştığı iddia edildi

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!

Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Tayland Başbakanı: Soruları karton maketime sorun

Tayland Başbakanı: Soruları karton maketime sorun

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki yağdı

ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki yağdı

Hollanda’da aşırı sağcı aday ‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi

Hollanda’da aşırı sağcı aday ‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.