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BM'den Kıbrıs konusunda yeni adım

23.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs temsilcisi Jane Holl Lute, adada kalıcı çözüm için bugün iki tarafın liderleriyle görüşüyor.

BM'den Kıbrıs konusunda yeni adım

Lute, hazırladığı raporu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunacak.Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs temsilcisi Jane Holl Lute, adadaki kalıcı barış görüşmelerini canlandırmak için bugün Türk ve Rum liderlerle görüşüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski İç Güvenlik Bakan Yarcımcısı olan ve sabah saatlerinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Lute, üç saatlik görüşmenin ardından başkent Lefkoşa'da BM kontrolündeki Yeşil Hat'ı geçerek Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile buluştu. Lute, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basına herhangi bir açıklama yapmadı.

BM temsilcisinin, Temmuz 2017'de İsviçre'de gerçekleştirilen ancak kalıcı bir çözüme ulaşamadan sonlanan görüşmeler sonrası tarafların yeni bir müzakere turuna hazır olup olmadığını yoklaması bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, temaslarının ardından Salı günü New York'a dönecek olan Lute, daha sonra tekrar Avrupa'ya gelerek Atina, Ankara, Londra ve Brüksel'de temaslarda bulunacak.

Lute, görüşmelerin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir rapor sunarak tarafların yeni bir müzakere turuna ne kadar hazır olduklarına dair izlenimlerini paylaşacak.

Başarısız geçen görüşmeler

Kıbrıs'ta tarafların, 45 yıldır devam eden bölünmüşlüğü bitirmek ve adanın tekrar birleşmesini sağlamak için BM girişiminde ve garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla Temmuz 2017'de gerçekleştirdiği görüşmeler, adadaki Türk askerlerinin varlığı ve Rumların mülkiyet hakları konularında uzlaşma sağlanaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İsviçre görüşmelerinin başarısız olmasından sonra bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk tarafının üzerine düşeni yaptığını söylemişti. Türk tarafı müzakerelerde en çok önem gösterdiği garantör devlet statüsünden ise vazgeçmeyeceğini belirtmişti.

Geçen Nisan ayında da taraflar BM girişiminde gayriresmî bir yemek toplantısında bir araya gelmiş, ancak o toplantıdan da müzakereleri canlandırma konusunda somut bir sonuç çıkmamıştı.

DW,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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