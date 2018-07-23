BM'den Kıbrıs konusunda yeni adım

Lute, hazırladığı raporu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunacak.Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs temsilcisi Jane Holl Lute, adadaki kalıcı barış görüşmelerini canlandırmak için bugün Türk ve Rum liderlerle görüşüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski İç Güvenlik Bakan Yarcımcısı olan ve sabah saatlerinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Lute, üç saatlik görüşmenin ardından başkent Lefkoşa'da BM kontrolündeki Yeşil Hat'ı geçerek Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile buluştu. Lute, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basına herhangi bir açıklama yapmadı.

BM temsilcisinin, Temmuz 2017'de İsviçre'de gerçekleştirilen ancak kalıcı bir çözüme ulaşamadan sonlanan görüşmeler sonrası tarafların yeni bir müzakere turuna hazır olup olmadığını yoklaması bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, temaslarının ardından Salı günü New York'a dönecek olan Lute, daha sonra tekrar Avrupa'ya gelerek Atina, Ankara, Londra ve Brüksel'de temaslarda bulunacak.