HABER

BM'den Rusya ve ABD'ye sivil ölüm suçlaması

06.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

BM, ABD öncülüğündeki koalisyon ve Rusya'nın Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil can kaybı yaşandığını açıkladı.

BM'den Rusya ve ABD'ye sivil ölüm suçlaması

BM raporunda Esad rejiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı da bildirildi.Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki taraflarca yapıldığı iddia edilen insan hakları ihlallerini araştırmak üzere yaklaşık 6,5 yıl önce kurduğu Suriye Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı raporun sonucu açıklandı.

8 Temmuz 2017 - 15 Ocak 2018 arasındaki altı aylık dönemi kapsayan rapora göre, "ulaşılabilen tüm bilgiler" 13 Kasım'da Halep'in batı kesimindeki Atarib kasabasında bir pazar yerinin vurulduğu hava saldırısının bir Rus uçağı tarafından düzenlendiğini ortaya koydu.

Rusya, Türkiye ve İran tarafından çatışmasızlık bölgesi ilan edilen bir noktayı hedef alan ve civardaki evlerle bir polis karakolunu da vuran saldırıda 84 kişi hayatını kaybederken 150 kişi de yaralanmıştı. Raporda, Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'den kalktığı belirlenen uçağın bölgeyi güdümlü olmayan silahlarla vurduğu belirtildi.

BM komisyonu böylece ilk kez Suriye'deki sivil ölümlerin sorumlusu olarak doğrudan Rusya'yı işaret etmiş oldu.

Raporda pazarın kasten hedef alındığına dair kanıt bulunmadığı belirtildi. Ancak bu eylemin "ayrım gözetmeksizin yapılan ve sivil ölümlerle sonuçlanan saldırılar düzenleyerek işlenen savaş suçu anlamına gelebileceği" ifade edildi.

Uluslararası hukuk ihlali

Rapora göre ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Mart 2017'de Rakka yakınlarındaki bir okula düzenlediği üç hava saldırısında ise 150 sivil hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanlığı o dönem söz konusu saldırılarda yaklaşık 30 militanın öldüğünü ve sivil can kaybı yaşanmadığını bildirmişti.

Saldırının yapıldığı alanda IŞİD'li olduğuna dair kanıt bulunamadığı belirtilen raporda, koalisyonun siviller koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek uluslararası hukuku ihlal ettiği duyuruldu.

Raporda Esad rejiminin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığına dair ifadeler de yer aldı. Raporun ilgili bölümünde "Hükümet güçleri, Doğu Guta'da silahlı savaşçılara karşı kimyasal silah kullanmaya devam etti" denildi.

BM raporu, hem Suriye'deki hem de diğer ülkelerdeki görgü tanıkları ve mağdurlarla yapılan 500 görüşme sonucunda yazıldı. Esad rejimi, araştırmayı yürüten BM görevlilerinin Suriye'ye girmesine izin vermemişti.

rtr,AP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
Seksi model Dişi Nusret oldu!Seksi model Dişi Nusret oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.