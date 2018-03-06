BM'den Rusya ve ABD'ye sivil ölüm suçlaması

BM raporunda Esad rejiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı da bildirildi.Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki taraflarca yapıldığı iddia edilen insan hakları ihlallerini araştırmak üzere yaklaşık 6,5 yıl önce kurduğu Suriye Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı raporun sonucu açıklandı.

8 Temmuz 2017 - 15 Ocak 2018 arasındaki altı aylık dönemi kapsayan rapora göre, "ulaşılabilen tüm bilgiler" 13 Kasım'da Halep'in batı kesimindeki Atarib kasabasında bir pazar yerinin vurulduğu hava saldırısının bir Rus uçağı tarafından düzenlendiğini ortaya koydu.

Rusya, Türkiye ve İran tarafından çatışmasızlık bölgesi ilan edilen bir noktayı hedef alan ve civardaki evlerle bir polis karakolunu da vuran saldırıda 84 kişi hayatını kaybederken 150 kişi de yaralanmıştı. Raporda, Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'den kalktığı belirlenen uçağın bölgeyi güdümlü olmayan silahlarla vurduğu belirtildi.

BM komisyonu böylece ilk kez Suriye'deki sivil ölümlerin sorumlusu olarak doğrudan Rusya'yı işaret etmiş oldu.