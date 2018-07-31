BM'den Suriye anayasası için Eylül planı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin oluşturulması sürecinin tamamlanması için Türkiye, Rusya ve İran'dan heyetlerle Eylül ayında Cenevre'de bir toplantı gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yürütülen Astana sürecinin Soçi'de Pazartesi gününden bu yana sürdürülen toplantılarına katılan de Mistura'nın Cenevre'deki basın ofisinden yapılan açıklamada, "Özel Temsilci, anayasa komitesine nihai şeklinin verilmesine başlanması için üç ülkeyle Eylül ayının ilk günlerinde Cenevre'de resmi istişareler gerçekleştirmeyi bekliyor" denildi.

Aday listeleri de Mistura'da

Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmelere katılan Esad rejimi ve muhaliflerin komite için önerdiği adayların listelerini alan de Mistura, toplantılar kapsamında ayrıca Türk, İranlı ve Rus heyetlerle bir araya gelmişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BM temsilcisi de Mistura gazetecilere yaptığı açıklamada, "Garantör ülkelere rejim, muhalefet ve sivil toplumdan oluşacak anayasa komitesinin üyelerinin belirlenmesi için prosedürleri sunduğunu" söylemişti.