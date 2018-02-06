BM'den Suriye için insani ateşkes çağrısı

BM'den acil insani ateşkes çağrısı geldi.Suriye'de İdlib ve Doğu Guta'ya yönelik saldırılarında can kaybı artarken, Birleşmiş Milletler'den bir ay sürecek insani ateşkes çağrısı geldi.

Ateşkesin amacının bölgeye yardım taşınması, hastaların ve yaralıların tahliye edilmesi olacağı belirtildi. BM'nin çağrısında ateşkes için yedi nokta sıralandı. Bu noktalar arasında Türkiye'nin 20 Ocak'ta askeri operasyon başlattığı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin de var.

Birleşmiş Milletler eğer gerekli izni alabilirse, önümüzdeki iki ay içerisinde 700 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediğini duyurdu.

BM'den abluka uyarısı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye hükümetinin Doğu Guta'ya yönelik ablukasını da eleştirdi. Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, bölgede "ayrım gözetmeksizin bombardıman ve sivillerin kasıtlı olarak açlığa itilmesi gibi uluslararası suçların" görüldüğünü söyledi.

Pinheiro son 48 saat içerisinde üç hastanenin vurulduğu yönündeki haberlerin Astana sonrası kurulan çatışmasızlık bölgelerini "alay konusu" hâline getirdiğini sözlerine ekledi.