BM’den Suriye’de Yeni Göç Dalgası Uyarısı

Esat’ın Rusya ve İran’ın askeri desteğiyle başkent Şam ve Humus civarında isyancılara ait son kaleleri de temizlemesinin ardından Suriye’de savaşın yönü güney batıya dönmüştü.

Esat, operasyon için Rusya’dan destek alıyor. Amerika ülkenin güney batısı için bölgede Rusya’yla çatışmasızlık alanı anlaşması yapmıştı. Washington, anlaşmanın delinmesinin ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Hükümet güçleri Salı günü Dera ilinin isyancıların kontrolundaki bölgesinde yeni bir cephe açtı. Esat’ı destekleyen bölgesel ittifakın komutanlarından biri operasyonun amacının 2015’ten bu yana isyancıların elinde olan Ürdün sınır geçişinin kontrolunu devralmak olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler’e göre en az 45 bin kişi Suriye’nin güney batısındaki Dera ilindeki çatışmalardan kaçarak Ürdün sınırına yöneldi.

Suriye ordusu ülkenin güneydoğusundaki isyancılara yönelik operasyonunu genişletti. Ürdün ise saldırılardan kaçarak sınırı geçmeye çalışan on binlerce sivile kapılarını açmayacağını açıkladı.

Esat’ın Suriye’deki kontrol alanı 2015’te küçük bir bölgeyle sınırlanmışken şimdi çok geniş bir alanı kontrol altında tutuyor. Ancak kuzeyde Türkiye sınırının nerdeyse tamamının ve doğu kesimlerinin kontrolu hala isyancılarda.

Lübnanlı Hizbullah örgütü tarafından kontrol edilen basın kurumları ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Salı günü rejim güçlerinin kuzeydoğudaki Dera ilinde aralarında Busra el Harir kasabası da olmak üzere isyancıların kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirdiğini kaydetti.

Suriye devlet kanalı Ürdün sınırındaki Dera kentinin de savaş uçakları tarafından bombalanarak Ürdün’e giden ana ikmal yolunun kesilmesi için uğraşıldığını kaydetti. Gözlemevi’ne göreyse hava saldırıları isyancıların elindeki Nawa kasabasını da ilk kez hedef aldı.

Saldırı henüz İsrail için hassas olan Golan Tepeleri sınırına ulaşmadı.

İsrail İran destekli milisleri sınırından uzak tutmak istiyor.

Suriye devlet haber ajansı SANA’ya ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre İsrail’den atılan iki füze Şam Havaalanı yakınına isabet etti.