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BM’den Suriye’de Yeni Göç Dalgası Uyarısı

27.06.2018 01:02 | Son Güncelleme

Suriye ordusu ülkenin güneydoğusundaki isyancılara yönelik operasyonunu genişletti. Ürdün ise saldırılardan kaçarak sınırı geçmeye çalışan on binlerce sivile kapılarını açmayacağını açıkladı

BM’den Suriye’de Yeni Göç Dalgası Uyarısı

Suriye ordusu ülkenin güneydoğusundaki isyancılara yönelik operasyonunu genişletti. Ürdün ise saldırılardan kaçarak sınırı geçmeye çalışan on binlerce sivile kapılarını açmayacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler’e göre en az 45 bin kişi Suriye’nin güney batısındaki Dera ilindeki çatışmalardan kaçarak Ürdün sınırına yöneldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Ürdün ve İsrail’in Golan Tepeleri sınırındaki bölgede kontrolu yeniden ele geçirmeye çalışıyor.

Hükümet güçleri Salı günü Dera ilinin isyancıların kontrolundaki bölgesinde yeni bir cephe açtı. Esat’ı destekleyen bölgesel ittifakın komutanlarından biri operasyonun amacının 2015’ten bu yana isyancıların elinde olan Ürdün sınır geçişinin kontrolunu devralmak olduğunu kaydetti.

Esat, operasyon için Rusya’dan destek alıyor. Amerika ülkenin güney batısı için bölgede Rusya’yla çatışmasızlık alanı anlaşması yapmıştı. Washington, anlaşmanın delinmesinin ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Esat’ın Rusya ve İran’ın askeri desteğiyle başkent Şam ve Humus civarında isyancılara ait son kaleleri de temizlemesinin ardından Suriye’de savaşın yönü güney batıya dönmüştü.

Esat’ın Suriye’deki kontrol alanı 2015’te küçük bir bölgeyle sınırlanmışken şimdi çok geniş bir alanı kontrol altında tutuyor. Ancak kuzeyde Türkiye sınırının nerdeyse tamamının ve doğu kesimlerinin kontrolu hala isyancılarda.

Lübnanlı Hizbullah örgütü tarafından kontrol edilen basın kurumları ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Salı günü rejim güçlerinin kuzeydoğudaki Dera ilinde aralarında Busra el Harir kasabası da olmak üzere isyancıların kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirdiğini kaydetti.

Suriye devlet kanalı Ürdün sınırındaki Dera kentinin de savaş uçakları tarafından bombalanarak Ürdün’e giden ana ikmal yolunun kesilmesi için uğraşıldığını kaydetti. Gözlemevi’ne göreyse hava saldırıları isyancıların elindeki Nawa kasabasını da ilk kez hedef aldı.

Saldırı henüz İsrail için hassas olan Golan Tepeleri sınırına ulaşmadı.

İsrail İran destekli milisleri sınırından uzak tutmak istiyor.

Suriye devlet haber ajansı SANA’ya ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre İsrail’den atılan iki füze Şam Havaalanı yakınına isabet etti.

SANA’ya göre saldırı İsrail’in güneybatıdaki isyancılara desteğini gösteriyor. Zira İran, Suriye’deki savaşta Esat’ın önemli müttefiklerinden.

Hükümetin güneybatıya yönelik operasyonunun yeni bir göç dalgası yaratmasından da endişe ediliyor.

BM’ye göre operasyon nedeniyle şimdiye kadar 45 bin kişi yerlerinden oldu.

BM Dünya Gıda Programı Sözcüsü Bettina Luescher programın şimdiye kadar 30 bin kişiye gıda sağladığını ve gelecek günlerde Ürdün sınırından daha fazla kişiye ulaşmayı planladığını söyledi.

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