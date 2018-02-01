BM’den Türkiye İran ve Rusya’ya Çağrı

Suriye hükümetine karşı savaşan gruplar da durumu zorlaştırıyor. BM'ye göre Suriye'de insani yardımların durumu 2015 yılından bu yana en kötü seviyesinde.

"Yardımlar 2015'ten bu yana en kötü seviyede”

Yardım konvoylarının kuşatma altındaki bölgelere ya da çatışma alanlarına girmeden önce hem hükümetten güvence mektubu hem de silahlı gruplardan güvenlik garantisi almaları gerekiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland, örgütün insani yardım görev gücünün son iki aydır Suriyelilere yeterli şekilde yardım ulaştıramadığını aktardı. Egeland, bunun nedeninin Beşar Esat hükümetinin yardım konvoylarına verdiği onayı geri çekmesi olduğunu kaydetti.

İnsani yardım görev gücünün son iki ayrdır Suriyelilere yeterli yardımı ulaştıramadığını belirten BM İnsani Yardım Danışmanı Egeland, Rusya, Türkiye ve İran'a İdlib vilayetindeki çatışmanın hafifletilmesi çağrısında bulundu.

"Diplomasi faydasız kalıyor”

Egeland, insani yardım çabalarının bu kadar geri planda kaldığı bir dönemde, konuyla ilgili diplomasinin de faydasız kaldığını kaydetti.

Egeland, Rusya sponsorluğunda Soçi'de yapılan barış kongresinin de şimdiye kadar yardım faaliyetleriyle ilgili bir gelişmeye neden olmadığını söylüyor.

Bu hafta İdlib'de iki kalabalık pazar alanına isabet eden hava saldırıları en az 31 kişinin ölümüne neden oldu ve bölgede yüz binlerce kişi de sağlık hizmetlerinden mahrum kalmış durumda.

Egeland, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonunun da en az 15 bin kişiyi yerlerinden ettiğini ve yerel yetkililerin sivillerin bölgeden çıkmasını güçleştirdiğine dair haberler aldıklarını kaydetti.

Egeland, Doğu Ghouta'da da 400 bin kişinin kuşatma altında olduğunu ve bunların 750'sinin tıbbi sebeplerle acil tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Egeland, bunun için de çatışmalara ara verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Egeland ayrıca IŞİD'den temizlenen Rakka'da 112 kişinin patlamalar yüzünden hayatını kaybettiğini aktardı. Bunun nedeni ise kasabanın bombalardan temizlenmeden sivillere yeniden açılması.