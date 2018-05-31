BM'den uyarı: Suriyeli mülteciler için para bitiyor

Örgütler, ayrıca gerekli yardımların sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan paranın Nisan ayında Brüksel'deki Suriye bağış konferansında taahhüt edilenden de yüksek olduğunu belirtti. Açıklamada, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) kapsamında 2018 yılı için 5 milyar 600 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı. Plan kapsamında komşu ülkeler Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve Mısır'daki Suriyelilerin temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Birleşmiş Milletler ve çok sayıda yardım örgütü Perşembe günü Ürdün'de yaptıkları açıklamada, Suriyeli mültecilerin gıda, eğitim, sağlık ve nakit para gibi ihtiyaçlarının karşılandığı yardım programlarında finansman sıkıntısı çekildiğini vurguladı. Açıklamada, durumun değişmemesi halinde yardımlarda kısıntıya gidilmek zorunda kalınacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve bağımsız uluslararası yardım örgütleri, Suriyeli mültecilere yardım sağlanan bütçedeki paranın azaldığı uyarısında bulunarak, donör devletlere "acil" yardım çağrısı yaptı. Örgütler, taahhüt edilen 4 milyar 400 bin doların sadece yüzde 20'sinin toplanabildiğine dikkat çekti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Amin Avad, toplanan yüzde 20 oranındaki bağışın yeterli olmadığı uyarısında bulunarak, "mültecilere verdiğimiz nakit paralarda gecikmeler oluyor" dedi.

"Siyasi çözüm bulunana kadar destek sürmeli"

BM Dünya Gıda Programı Bölge Koordinatörü Muhannad Hadi de donör devletlerin yaptıkları bağışlardan dolayı memnuniyet duyduklarını ancak iç savaşın bitirilmesine yönelik siyasi bir çözüm bulununcaya kadar desteklerini sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

BM verilerine göre Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana yaklaşık 5 milyon 600 bin kişi komşu ülkelere sığındı. Yaklaşık altı milyon Suriyeli de ülke içinde kaçmak zorunda kaldı.

DW,AFP,dpa/GA,BK

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