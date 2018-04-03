BM'den Yemen çağrısı: Sözlerinizi tutun

Guterres, en az 10 bin kişinin öldüğü iç savaş yüzünden Yemen'de dünyanın en ağır insani krizinin yaşandığını söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'e yapılan insani yardımların artırılması için çağrısında bulundu.

Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde Yemen'e yardım amacıyla düzenlenen donörler konferansında yaptığı konuşmada "Yemen'in dünyanın en kötü insani krizine sahne olduğuna" işaret etti. Guterres, "8 milyon 400 bin Yemenlinin karnını nasıl doyuracağını bilemediğini, halkın çok azının temiz suya erişebildiğini ve beş yaşından küçük 3 milyon çocuğun yeterli gıda alamadığını" söyledi.

BM Genel Sekreteri, "her on dakikada bir Yemenli bir çocuğun önlenebilir nedenlerle hayatını kaybettiğine" de dikkat çekti.

Dördüncü yılına giren Yemen'deki iç savaşın ülkeyi yaşanmaz hale getirdiğini belirten Guterres, "ülkenin uzun vadeli trajediye sürüklenmesinin uluslararası destekle önlenebileceğini" kaydetti.