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BMGK 'acil' koduyla toplandı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 22:43 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısı yaptı.

BMGK 'acil' koduyla toplandı

BMGK mart ayı Dönem Başkanı ve Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom, Suriye'de "uygulanamayan" ateşkes kararının görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre'den telekonferans yoluyla konseyi bilgilendirdiğini anlatan Oosterom, BMGK'nin Suriye'deki insani durumdan son derece endişe duyduğunu ve 30 gün insani ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısını yinelediğini söyledi.

Oosterom, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadan ayrıldı.

3 SİLAHLI GRUP

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise toplantı öncesi yaptığı açılamada, BMGK'nin Suriye'de uygulanamayan ateşkesi ve üç silahlı grubun, terörist grupları Doğu Guta'dan çıkarma teklifini görüşeceğini ifade etmişti.

Suriye rejiminin kuşatmaya devam ettiği Doğu Guta'da kendi halkını bombalamayı sürdürdüğünü, BMGK'nin ateşkes kararını ihlal ettiğini belirten Delattre, rejimin pazartesi günü insani yardımların girişine izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rus, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda Suriye'deki durumu görüştüklerini kaydetmişti.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden kararının kabul edilmesinin üzerinden 11 gün geçtiğini ve ateşkes hala yürürlüğe girmediği için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatmıştı.

Rejimin Doğu Guta'da rastgele hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildiren Skoog, Suriyeli yetkililerden, şimdiye kadar ateşkes kararını uygulayacaklarına dair "minimum işaret" gördüklerini kaydetmişti.

EKSİKSİZ VE DERHAL

Skoog, BMGK kararının eksiksiz ve derhal yürürlüğe girmesi, tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesi ve tıbbi tahliyelerin yapılması çağrısında bulunmuştu.
BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı aldı ve gecikmeksizin bu kararın uygulanmasını talep etti ancak taraflar bu kararı hala uygulamıyor.
Rusya ise BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00'te (TSİ 10.00-15.00) geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Suriye rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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BMGK Karel van Oosterom Ateşkes Suriye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hayır neden acil koduyla toplanıyorlar anlamadım. zaten her haber acil koduyla çıkmıyormu. Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
yalandan toplantı yapın. içi boş. ucu Hristiyanlara dokununcaya kadar yalanadan toplanın dağılın..
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