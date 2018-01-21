BMGK, Fransa'nın Afrin çağrısına yanıt verdi

Fransa, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Afrin için acil toplantıya çağırmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini” söylemişti.

"FRANSA'NIN BİZE DESTEK VERMESİNİ BEKLERİZ"

Türkiye ve Fransa'nın her alanda ilişkilerinin iyi olduğunu ve sık sık liderler düzeyinde temasların gerçekleştiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'dan böyle bir durumda ancak bize destek vermesini bekleriz. Terör örgütünün yanında olmasını istemeyiz. Fransa özellikle YPG'nin Suriye için oluşturduğu riski en az bizim kadar bilen bir ülkedir." demişti.