HABER

BMGK, Fransa'nın Afrin çağrısına yanıt verdi

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 21:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

Fransa'nın, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Afrin için acil toplantıya çağırmasının ardından yarın için toplantı kararı çıktı.

BMGK, Fransa'nın Afrin çağrısına yanıt verdi

Fransa, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Afrin için acil toplantıya çağırmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini” söylemişti.

"FRANSA'NIN BİZE DESTEK VERMESİNİ BEKLERİZ"
Türkiye ve Fransa'nın her alanda ilişkilerinin iyi olduğunu ve sık sık liderler düzeyinde temasların gerçekleştiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'dan böyle bir durumda ancak bize destek vermesini bekleriz. Terör örgütünün yanında olmasını istemeyiz. Fransa özellikle YPG'nin Suriye için oluşturduğu riski en az bizim kadar bilen bir ülkedir." demişti.

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı
Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin askeri operasyonunun kapsamı ve süresi sınırlı olmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Birleşmiş Milletler Afrin

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Okuyucu Yorumları 3 yorum
allahım sen durdur akan kanı. kürtlerin dağlarından başka da dostu kalmadı sen yardım et. yoksa milliyetçiliği ırkçılıkla karıştıranlar, mazlumları ezmekten de çekinmeyecektir.
Fransa Denizin karşısındaki Libya yı iç karışıklık oldu diye kafasına göre gidip bombardıman etmişti Bizim sınrımızda bir terör oluşumu varken Bize "Dur yapma" diyecek bir Ülke değil
Fransanın bu hareketi bizi bağlamaz,sınır güvenliğimiz söz konusudur BM kanunun 51.mad.buna izin veriyor,sorun bu değil,bu kadar ülke Suriyede var,bizde olmalıyız,ancak sonunda denilecekki biz burayı yaktık yıktık şimdi bu ülkeye yeni bir anayasa yazalım,bütün kesimler federatif olarak temsil edilsin tüm yabacı güçlerde artık buradan çıksın,biz ne diyeceğiz.Suriye bu teklifi kabul edecek,kürtlere böyle bir hakkı vermeye dünden razı.Bu kadar göçmen,ekonomik kayıp,zarar ziyan,şehit,gazi ile başbaşa kalacağız.Bunu önceden görüp ne pahasına olursa olsun işi bu noktaya getirmemeliydik.
Diğer Haberler
Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Skandal ihmal! Kabartma tozu can aldı

Skandal ihmal! Kabartma tozu can aldı

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Alman gazetesi: Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD hata yaptı

Alman gazetesi: Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD hata yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.