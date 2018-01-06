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BMGK'da İran krizi! Rusya'dan ABD'ye: Sahte bahanelerle...

DÜNYA HABERLERİ | 06.01.2018 02:51 | Son Güncelleme 28 dakika önce

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıdığı İran'daki protestolara desteğini bir kez daha gösterdi. Rusya ise konseyi "kötüye kullanmakla" eleştirdiği ABD'yi "sahte bahanelerle" İran'ın içişlerine karışmakla suçladı. Fransa olası bir müdahalenin ters tepeceğini belirtirken İngiltere olayların son bulması çağrısı yaptı.

BMGK'da İran krizi! Rusya'dan ABD'ye: Sahte bahanelerle...

BMGK, ABD'nin talebi üzerine İran'da devam eden protestoları görüşmek için toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran halkının ülke genelinde 79'dan fazla noktada hükümete karşı ayaklandığını söyledi. "Baskıcı hükümetten bıkmış cesur insanların hayatlarını riske atarak protestolara katıldığını" belirten Haley, dünyanın İran halkının cesaretini alkışlaması gerektiğini ifade etti.

İranlıların sesinin duyulması gerektiğini anlatan Haley, "İran'ın Suriye'de Esad rejimini desteklemek için en az 6 milyar dolar harcadığını ve bunu bilen halkın hükümeti protesto ettiğini" dile getirdi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

İran'ın Yemen'de de Husi militanlara milyonlarca dolar ve başka ülkelere fırlatmak için balistik füze gönderdiğini kaydeden Haley, İran'da ortalama gelir düzeyine sahip bir ailenin 10 yıl öncesine göre yüzde 50 fakirleştiğini öne sürdü.

Haley, İran halkının "hükümetin teröre destek vermeyi bırakması, milyarlarca doları katillere ve diktatörlere göndermemesi" için sokaklara çıktığını savunarak, "Özgürlükleri destekleyen ülkeler İran halkına destek verdi ama daha fazlasını yapmalıyız." dedi. İran'daki insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, bu ülke rejiminin internete erişimi engellediğini ve halkını susturmaya çalıştığını söyleyen Haley, "ABD, özgürlük, refah ve ülkeleri için itibar arayışı içinde olan İranlıların yanındadır. Bu konuda sessiz kalmayacağız." değerlendirmesini yaptı.

"İRAN'IN İÇİŞLERİNE KARIŞIYOR"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'nin İran'daki protestoları BMGK'ye taşımasını eleştirdi.

ABD'yi "sahte bahanelerle" İran'ın içişlerine karışmakla suçlayan Nebenzia, "Bugün bir kez daha ABD'nin BMGK'yi kötüye kullandığına şahit oluyoruz. Bırakın, İran kendi sorunlarıyla ilgilensin. Afganistan, Suriye, Libya, Irak, Yemen, Kuzey Kore ve Afrika'daki sorunlara odaklanmak yerine konseyin enerjisini boşa harcıyorsunuz." diye konuştu.

"MÜDAHALE TERS TEPER"

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, İran'daki protestoların uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini belirterek, bu ülkeye yönelik herhangi bir müdahalenin ters tepebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da protestolar sırasında yaşanan ölümlere işaret ederek, şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.

İran'da idam cezasının uygulanmaya devam etmesinin, ifade ve dini özgürlüklerin kısıtlanmasının son derece endişe verici olduğunu kaydeden
Rycroft, "Refah ve istikrarlı bir İran, bölge ve ötesinde herkesin yararına olacaktır." ifadesini kullandı.

(AA)

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Rusya ABD İRAN BMGK Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Nikki Haley

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