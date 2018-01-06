BMGK'da İran krizi! Rusya'dan ABD'ye: Sahte bahanelerle...

BMGK, ABD'nin talebi üzerine İran'da devam eden protestoları görüşmek için toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran halkının ülke genelinde 79'dan fazla noktada hükümete karşı ayaklandığını söyledi. "Baskıcı hükümetten bıkmış cesur insanların hayatlarını riske atarak protestolara katıldığını" belirten Haley, dünyanın İran halkının cesaretini alkışlaması gerektiğini ifade etti.

İranlıların sesinin duyulması gerektiğini anlatan Haley, "İran'ın Suriye'de Esad rejimini desteklemek için en az 6 milyar dolar harcadığını ve bunu bilen halkın hükümeti protesto ettiğini" dile getirdi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

İran'ın Yemen'de de Husi militanlara milyonlarca dolar ve başka ülkelere fırlatmak için balistik füze gönderdiğini kaydeden Haley, İran'da ortalama gelir düzeyine sahip bir ailenin 10 yıl öncesine göre yüzde 50 fakirleştiğini öne sürdü.

Haley, İran halkının "hükümetin teröre destek vermeyi bırakması, milyarlarca doları katillere ve diktatörlere göndermemesi" için sokaklara çıktığını savunarak, "Özgürlükleri destekleyen ülkeler İran halkına destek verdi ama daha fazlasını yapmalıyız." dedi. İran'daki insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, bu ülke rejiminin internete erişimi engellediğini ve halkını susturmaya çalıştığını söyleyen Haley, "ABD, özgürlük, refah ve ülkeleri için itibar arayışı içinde olan İranlıların yanındadır. Bu konuda sessiz kalmayacağız." değerlendirmesini yaptı.