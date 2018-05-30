BND'ye karşı 'yasa dışı izleme' davası başladı

Veri hacmi itibariyle dünyanın en büyük İnternet Değişim Noktası'nı (IDN) işleten DE-CIX şirketinin Almanya‘nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'ne (BND) "internet kullanıcılarını yasa dışı takip" suçlamasıyla açtığı dava bugün görülmeye başlandı. Dava konusu, BND'nin yıllardır iletişim kanallarına yönelik yürüttüğü stratejik izleme faaliyetleri çerçevesinde sadece şüpheli durumlarda değil, gerekçe olmadan da veri toplaması. Frankfurt merkezli DE-CIX, BND'nin kullanıcıların telefon, chat ve e-posta haberleşmelerini yıllarca yasa dışı biçimde dinlediği gerekçesiyle dava açmıştı.

Leipzig Federal İdare Mahkemesi'ndeki duruşmada DE-CIX avukatı Sven-Erik Heun, BND'nin Almanya içi telekomünikasyonu da içeren dev bir veri havuzuna yöneldiğini belirterek, "BND avlanabileceği en büyük havuzu seçmiş durumda. DE-CIX'e yönelen, yurt içi telekomünikasyon trafiğini de içeren dev bir veri tabanına ulaşabiliyor. Biz bunun yasa dışı olduğu kanaatindeyiz" dedi. Avukat Heun, ayrıca BND'nin yasada belirlenen yüzde 20'lik miktar yerine belli bir protokoldeki verilerin tamamını kullandığını belirtti.