Boğa festivali cinsel tacize karşı teyakkuzda

Gomez, "Festivale gitmeyin çağrılarına karşı, biz de diyoruz ki Pamplona şehri yöneticileri ve sakinleri tacize izin vermeyecektir. Burası toplumuyla, kurumlarıyla ve polis desteğiyle güvenli bir yerdir" diye konuştu.

Gomez ve ekibi, Pamplona belediyesi bünyesinde festivalin imajını düzeltmek için "Cinsel tacizin olmadığı bir Pamplona" isimli bir kampanya başlattı.

2016'da festival sırasında yaşan bir olayla ilgili açılan tecavüz davasında yargılanan 5 kişi kefaletle serbest bırakılması tepki çekmişti. Bunun üzerine özellikle sosyal medyada artan festivali boykot etme çağrılarına karşı açıklama yapan şehrin güvenlikten sorumlu belediye meclisi üyesi Itziar Gomez, kadınlardan Pamplona yetkililerine güvenmelerini istedi.

Pamplona şehri yöneticileri Cuma günü başlayacak ve dokuz gün sürecek festival için gerekli önlemlerin alındığını ve kadınların güven içinde şenliğe katılabileceğini savunuyor.

Eşitlik ve LGBTİ haklarından sorumlu meclis üyesi Laura Berro da benzer sözler söyleyerek kadınları festivale katılmaya davet etti. Berro, "Biz kadınlar şimdi her zamankinden daha fazla sokakları doldurmalıyız, şenliklere ve gece eğlencelerine katılmalıyız. Çünkü sokaklarda size destek olacak kadınlar olacak." dedi.

Ne olmuştu?

2016'daki festival sırasında beş erkek bir otelin lobisinde 18 yaşındaki genç bir kıza tecavüz etmekle suçlanmıştı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilere "tecavüz" suçlamasından değil "cinsel istismar" suçlamasından ceza verilmişti. Mahkeme savcılığın şüphelilerin etrafını sardıkları genç kadınla rızası olmadan ilişkiye girdikleri ve şiddete başvurdukları iddiasını kanıtlayamadığına hükmetmişti.

Şüphelilerin kendi aralarındaki Whatsapp grubuna "Kurt sürüsü" adını verdikleri için olay kamuoyunda da "Kurt sürüsü davası" olarak biliniyordu. "Kurt sürüsü" genç kıza yönelik saldırıdan görüntüler de çekmişti.

Yeni uygulamayla polise anında konum gönderiliyor

Pamplona şehri bir kez daha bu tür olaylar yaşanmaması için uzun zamandır yoğun bir çaba içerisinde. Cinsel saldırılara karşı binlerce polisle ve uzman personelle ortak bir çalışma yürütüldü, onlarca dilde hizmet veren acil durum hatları oluşturuldu. Ancak büyük yankı uyandıran olay nedeniyle yetkililerin bu önlemlerden daha fazlasını yapmasını gerektirdi.