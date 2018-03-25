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Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Afrin lokumu' gerginliği: 3 öğrenci daha gözaltına alındı

25.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazan pankartlı eylem kampsamında 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin bugün ev ve yurtlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada "O komünist, o vatan haini terörist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz" demişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Afrin lokumu' gerginliği: 3 öğrenci daha gözaltına alındı

'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazan pankartlı eylem kampsamında 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin bugün ev ve yurtlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

BBC Türkçe'ye açıklamayı yapan avukat Inayet Aksu, eylemle ilgili toplam gözaltı sayısının böylece 7'ye çıktığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'ne bu sabah saat 05.00 sıralarında polislerin gittiği, yurtlara baskın ve kütüphanede arama yaptıkları öğrenildi.

Üniversite öğrencisi Cihangir Öz BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, sabah 04:30 sıralarında kampüste akrep ve kirpi tipi zırhlı araçla, polis otobüsleri gördüğünü söyledi.

BBC Türkçe'nin konuştuğu üniversite öğrencileri arkadaşlarının ifadelerine dayanarak, polisin kütüphanede kimlik araması yaptığını da söylediler.

19 Mart Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin harekâtına katılan askerler için lokum dağıtan öğrencilere, başka bir grup öğrenci 'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazılı pankart açarak tepki göstermişti.

İki öğrenci grubu arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

Avukat Aksu'nun verdiği bilgilere göre 22 Mart günü 6 öğrenci gözaltına alındı, bu öğrencilerden 3'ü bir gün sonra serbest bırakıldı. 23 Mart'ta bir öğrenci daha gözaltına alındı. Bugünkü gözaltılarla birlikte böylece gözaltındaki öğrenci sayısı 7'ye çıktı.

Aksu, bir günlük avukat görüş yasağı nedeniyle bugün gözaltına alınan öğrencilerle Pazartesi sabahı görüşebileceğini söyledi.

Aksu, serbest bırakılan öğrencilerle görüştüğünü, öğrencilerin herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadıklarını söylediklerini aktardı.

Avukat Aksu: Cumhurbaşkanı suç işliyor

Aksu BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kararı yargılama sürecinden sonra bağımsız hakimler ve mahkemeler verir. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan herkesten önce öğrenciler için 'terörist' diyerek kararı verdi. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri açıkça Türk Ceza Kanunu'a göre yargıyı etkileme suçu oluşturuyor. Bu yargı sürecini siyasi olarak baskı altına alma çabasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Samsun'da yaptığı konuşmada "O komünist, o vatan haini terörist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz" demişti.

Erdoğan Cuma günü yaptığı başka bir konuşmada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu üniversitenin içinde bu tür teröristler olduktan sonra onlar bu markaya leke sürüyor. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz, bu terörist öğrencileri bulup çıkarıp gereğini yapacağız. Üniversitelerimizdeki hocaların da çok daha dikkatli olması gerekir. Bu öğrencilerle hocaların iltisakı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencileri "Hükümetin güvenlik politikalarını eleştirmek terör örgütü propagandası değildir" ve "Gözaltına alınan arkadaşlarımızın fikrini ifade etme hakkını savunuyoruz" demişti.

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