Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltı gerginliği

Kampüste, öğrenciler de akademisyenler de tedirgin.Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bir grup öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin şehir merkezine girmesinin ardından 19 Mart'ta "Afrin Lokumu” dövizi ile lokum dağıttı. Bir başka grup öğrenci ise "İşgalin ve Katliamın Lokumu Olmaz” pankartı açarak tepki gösterdi. İki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürdü ancak lokum dağıtan öğrencileri protesto eden gençler gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Samsun'da yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto eylemi yapan öğrencileri kastederek, "Orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz. Üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz” dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından öğrencilere yönelik gözaltılar devam etti.

Çevik kuvvet Boğaziçi kampüsünde

22 Mart sabahı ve öğle saatlerinde yurt ve evlere yapılan baskınlarda yedi öğrenci gözaltına alınmıştı. Üniversite kampüsüne yıllar sonra çevik kuvvet polisi ilk kez giriş yaptı ve yedi arkadaşının serbest bırakılması talebiyle eylem yapmak için kampüste bir araya gelen öğrencilere yönelik gözaltı işlemi yapıldı. Kampüste gözaltına alınan öğrenciler, Sarıyer Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.