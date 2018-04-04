Boğaziçili 9 öğrenci 'lokum' protestosundan tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde TSK'nın Afrin harekâtına destek olmak ve bu operasyonda hayatını kaybeden askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencileri protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenciden 9'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde üzerinde "Afrin lokumu" yazan bir stant açarak lokum dağıtan grubun bir başka öğrenci grubu tarafından protesto edildiği ve kısa süreli arbede yaşandığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 öğrenciyi "PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 15 öğrenciden dokuzunun söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik diğer altı şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Lokum dağıtan öğrencileri "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" pankartıyla protesto eden Boğaziçili öğrenciler için "komünist" ve "vatan haini" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz ve bunların eşkallerini her şeyi belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere, bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz" demişti.