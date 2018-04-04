HABER

Boğaziçili 9 öğrenci 'lokum' protestosundan tutuklandı

04.04.2018 08:54 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi'nde TSK'nın Afrin harekâtına destek olmak ve hayatını kaybeden askerleri anmak için lokum dağıtan öğrencileri protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenciden dokuzu tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde TSK'nın Afrin harekâtına destek olmak ve bu operasyonda hayatını kaybeden askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencileri protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenciden 9'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde üzerinde "Afrin lokumu" yazan bir stant açarak lokum dağıtan grubun bir başka öğrenci grubu tarafından protesto edildiği ve kısa süreli arbede yaşandığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 öğrenciyi "PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 15 öğrenciden dokuzunun söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik diğer altı şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Lokum dağıtan öğrencileri "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" pankartıyla protesto eden Boğaziçili öğrenciler için "komünist" ve "vatan haini" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz ve bunların eşkallerini her şeyi belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere, bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz" demişti.

Erdoğan, "Çünkü Üniversite terörist gençlik yetiştirmez. Üniversite, vatanına, milletine hizmet edecek, kendisine hizmet edecek bir nesil yetiştirir" ifadesini kullanmıştı.

Rektörlük kınamıştı

Olayın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Afrin Şehitlerimizi anmak amacıyla açılan standa yapılan saldırıyı her vatansever gibi bizler de kabul edilemez buluyoruz. Ayrıca ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırı olarak da değerlendiriyoruz" denilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nin "terörün hiçbir çeşidine müsamaha göstermediğini" belirten rektörlük, gösterilerin üniversite idaresinin onayı dışında gerçekleştiğini ve üniversitenin ilgili birimlerinin "bu saldırgan eylemle ilgili sorumlular" hakkında gereken inceleme ve disiplin işlemlerini başlattığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Bu saldırıyı gerçekleştiren birkaç kişi 20 bin nüfuslu üniversitemizi temsil etmediği gibi, Boğaziçi Üniversitesi bütünü olarak bu menfur saldırıyı ve Zeytin Dalı Operasyonu Şehitlerimize yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

DW,DHA/CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-GargamelSiyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
Can Dündar hakkında kırmızı bülten!Can Dündar hakkında kırmızı bülten!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

İlginizi Çekebilir

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Netanyahu'dan skandal sözler: Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş!

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

YouTube saldırısının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor! Babası daha önce polisi uyarmış!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!

ABD'de askeri helikopter düştü!

ABD'de askeri helikopter düştü!

LGBT flört uygulaması Grindr, kullanıcılarının HIV verilerini başka şirketlere verdi

LGBT flört uygulaması Grindr, kullanıcılarının HIV verilerini başka şirketlere verdi

ABD'den İncirlik açıklaması: Terk ettiğimize dair haberler doğru değil

ABD'den İncirlik açıklaması: Terk ettiğimize dair haberler doğru değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.