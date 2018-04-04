Boğaziçili 9 Öğrenci Tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan 9 öğrenci, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesinde düzenlenen “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla İstanbul 6. ve 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
22 Mart’tan beri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduktan sonra dün akşam saatlerinde savcılığa sevk edilen 15 öğrenciden 6’sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
19 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde “Afrin Zaferi” lokması dağıtmak isteyen İslami Araştırmalar Kulübü üyesi öğrencilere, “işgalin, katliamın lokumu olmaz” diye bir başka grup öğrencinin müdahale etmesinin görüntüleri hızla sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine 22 Mart ile 29 Mart tarihleri arasında öğrenci yurtları ve evlere düzenlenen polis operasyonlarında gözaltına alınan öğrencilerden 6’sı emniyet müdürlüğünden bırakılmışlardı.
Tutuklanan öğrencilerden Şükran Yaren Tuncer, Esen Deniz Üstündağ, Sevda Öztürk, Kübra Sağır, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne, Berke Aydoğan, Yusuf Noyan Öztürk, Suat Atay, Deniz Yılmaz ve İbrahim Erkul ise Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
Afrin protestosu nedeniyle tutuklanan öğrencilerden birinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu ise devam ediyor.
Avukat: "Öğrenciler siyasi konjonktür nedeniyle tutuklandı"
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasını takip eden avukatlardan Engin Kara, karara itiraz edileceğini söyledi.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan Kara, “Öğrenci arkadaşlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pankart tuttukları, slogan attıkları görüldüğü iddiasıyla terör örgütü propagandasından tutuklandı. Ama tutuklananlar arasında o an orada oldukları halde protesto gösterisine katılmayanlar da da var. Bu tamamen siyasi konjonktür tutuklamasıdır. Zira hakim, ‘tutukluyoruz ama birkaç aya serbest kalırsınız’ yorumunda bulundu,” dedi.
Akademik Dayanışma Ağı: "Türk hükümetini öğrencileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz"
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için uluslararası destek de devam ediyor.
Akademik Dayanışma Ağı (Academic Solidarity Network) içerisindeki akademisyenler tarafından kaleme alınan ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden siyasi görüşlerini ifade eden gözaltındaki öğrencilerin derhal serbest bırakılması talep eden” 1250 imzalı mektup Washington’daki Türk büyükelçiliği ile Türkiye hükümeti yetkililerine gönderildi.
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkilileri de yollanan mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutuklanan öğrencileri “terörist” olarak tanımlaması da eleştirildi:
“Recep Tayyip Erdoğan alaycı bir üslupla bu öğrencilerden 'terörist' diye bahsetti, onları okuldan atmak ve başka bir üniversitede eğitim almalarını engellemek için ant içti. Erdoğan’dan daha önce böyle sözel saldırılar görmüştük ve bunlar binlerce akademisyenin, gazetecinin, sanatçının ve insan hakları savunucularının tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Türkiye hükümetini gözaltına alınan öğrencileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz.”
İmzacı akademisyenler arasında Etienne Balibar Noam Chomsky, Alice Crary, Nancy Fraser, Marianne Hirsch, Jay M. Bernstein, Michael Hardt, Etienne Balibar Judith Butler da yer alıyor.
Erdoğan: "Üniversite, terörist gençlik yetiştirmez, onlara okuma hakkı vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, protesto gösterisinin ardından iki farklı konuşmasında konuya değinmiş ve “terörist gençlere” üniversitede okuma hakkı verilmeyeceğini söylemişti:
“İstanbul'da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. O komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite, terörist gençlik yetiştirmez.”
Boğaziçili öğrenciler “özgürlük ve dayanışma” kampanyası başlatıyor
Dünkü tutuklamaların ardından bir grup Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, özgürlük kampanyası başlatma kararı aldı.
Bu karar kapsamında cezaevindeki öğrenci arkadaşlarına mektup gönderilecek, ve “öğrencilere özgürlük” başlıklı bir imza kampanyası düzenlenecek.
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