Boğaziçili 9 Öğrenci Tutuklandı

Tutuklanan öğrencilerden Şükran Yaren Tuncer, Esen Deniz Üstündağ, Sevda Öztürk, Kübra Sağır, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne, Berke Aydoğan, Yusuf Noyan Öztürk, Suat Atay, Deniz Yılmaz ve İbrahim Erkul ise Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

19 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde “Afrin Zaferi” lokması dağıtmak isteyen İslami Araştırmalar Kulübü üyesi öğrencilere, “işgalin, katliamın lokumu olmaz” diye bir başka grup öğrencinin müdahale etmesinin görüntüleri hızla sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine 22 Mart ile 29 Mart tarihleri arasında öğrenci yurtları ve evlere düzenlenen polis operasyonlarında gözaltına alınan öğrencilerden 6’sı emniyet müdürlüğünden bırakılmışlardı.

22 Mart’tan beri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduktan sonra dün akşam saatlerinde savcılığa sevk edilen 15 öğrenciden 6’sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan 9 öğrenci, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesinde düzenlenen “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla İstanbul 6. ve 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Afrin protestosu nedeniyle tutuklanan öğrencilerden birinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu ise devam ediyor.

Avukat: "Öğrenciler siyasi konjonktür nedeniyle tutuklandı"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasını takip eden avukatlardan Engin Kara, karara itiraz edileceğini söyledi.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Kara, “Öğrenci arkadaşlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pankart tuttukları, slogan attıkları görüldüğü iddiasıyla terör örgütü propagandasından tutuklandı. Ama tutuklananlar arasında o an orada oldukları halde protesto gösterisine katılmayanlar da da var. Bu tamamen siyasi konjonktür tutuklamasıdır. Zira hakim, ‘tutukluyoruz ama birkaç aya serbest kalırsınız’ yorumunda bulundu,” dedi.

Akademik Dayanışma Ağı: "Türk hükümetini öğrencileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için uluslararası destek de devam ediyor.

Akademik Dayanışma Ağı (Academic Solidarity Network) içerisindeki akademisyenler tarafından kaleme alınan ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden siyasi görüşlerini ifade eden gözaltındaki öğrencilerin derhal serbest bırakılması talep eden” 1250 imzalı mektup Washington’daki Türk büyükelçiliği ile Türkiye hükümeti yetkililerine gönderildi.