Böhmermann hukuk mücadelesinden vazgeçmiyor

Böhmermann’ın avukatı şiirin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini savundu.Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı şiirin kısmen yasaklanması kararının üst mahkeme tarafından da onanmasına rağmen, yeniden hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor. Böhmermann’ın avukatı Christian Schretz, Protestan Basın Servisi’ne (epd) yaptığı açıklamada, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin Salı günü aldığı karara karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü, Böhmermann’ın Mart 2016’da ZDF kanalında yayınlanan Neo Magazin Royale adlı programda okuduğu Erdoğan şiirinin “hakaret içerikli ve onur kırıcı” kısımlarını yasaklayan bir alt mahkemenin kararını onamıştı. Ancak mahkeme, Erdoğan’ın şiirin tamemen yasaklanması talebini reddetmişti. Hâkim, şiirin geri kalan kısmının hiciv olduğunu ve Erdoğan’ın bunu bu şekilde kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

Böhmermann’ın avukatı Schertz ise hiciv için yazılan şiirin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini, bu nedenle de şiirin bazı dizelerinin yasaklanmasının yanlış olduğunu savundu. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Böhmermann’ın şiiri okuduğu televizyon programı ile şiirin bir bütünlük teşkil etmediğini belirtmişti. Mahkeme, temyiz yolunu da kapatmıştı.