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Böhmermann'ın Erdoğan şiirinin temyiz davası başlıyor

27.02.2018 08:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman komedyen Böhmermann’ın şiirine karşı açtığı davanın temyiz duruşması bugün Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülmeye başlanıyor.

Böhmermann'ın Erdoğan şiirinin temyiz davası başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman komedyen Jan Böhmermann’ın programında okuduğu şiirine karşı açtığı davanın temyiz duruşması bugün başlıyor.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak temyiz davasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından yapılan şiirin tamamının yasaklanması ile Böhmermann'ın avukatlarının yasağın kaldırılması yönündeki talepleri görüşülecek.

Jan Böhmermann’ın 31 Mart 2016 tarihinde Alman televizyon kanalı ZDF'deki Neo Magazin Royale programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili okuduğu şiir sonrasında Erdoğan'ın avukatları Böhmermann hakkında dava açmıştı.

Erdoğan’ın avukatları şiiri "içerikten yoksun" ve "insan onurunu aşağılayıcı" bir karalama olarak nitelendirirken, Böhmermann şiiriyle Almanya'da izin verilen hicivle yasaklı hakaret arasındaki farkı göstermek istediğini söylemişti.

İhtiyati tedbire onama

Erdoğan’ın avukatlarının başvurusu üzerine Mayıs 2016’da ihtiyati tedbir kararı alan Hamburg Eyalet Mahkemesi, şiirin bazı bölümlerinin "hakaret içerikli ve onur kırıcı" olduğuna hükmetmiş ve bu bölümlerin tekrarlanmasını yasaklamıştı.

Şubat 2017'de nihai kararını açıklayan mahkeme, ihtiyati tedbir kararını onaylamıştı.

Ancak Erdoğan’ın avukatları şiirin tamamının yasaklanmasını talep ederek bir üst mahkemeye başvurmuştu. Şubat 2017’deki karar sonrasında açıklama yapan Böhmermann'ın avukatı ise şiirin bir bütün olduğunu ve parçalanarak yasaklanamayacağını gerekçelendirerek karara itiraz ettiklerini söylemişti.

Bugün başlayacak temyiz davasında Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi bu itirazları görüşecek.

Bugünkü duruşmada bir kararın çıkması beklenmezken, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin kararını haftalar sonra açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Böhmermann arasında süren davanın özünde "yabancı devlet yöneticilerine hakaret" suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi yatıyor.

Ceza Yasası'nın 103. maddesi yürürlükten kalktı

Türk hükümeti Böhmermann'ın, 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen bu maddeden yargılanması için Alman hükümetine sözlü nota vermiş, Alman hükümeti da soruşturma başlatılmasına onay vermişti. Ancak Almanya 103. maddenin ceza yasasından kaldırılması için harekete geçileceğini açıklamıştı.

Federal Meclis geçen sene bu suçu düzenleyen 103. maddenin yasadan çıkarılmasına yönelik düzenlemeye onay vermiş ve bu karar doğrultusunda 103. madde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Ceza Yasası'ndan çıkarılmıştı.

epd/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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