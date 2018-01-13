'Bok çukuru' ikilemi Ağza alınmayacak sözleri nasıl haberleştirmeli?

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"Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki mülteciler konulu bir görüşmede Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri için bu ifadeleri kullandığı söyleniyor.

Başkan Trump bu acımasız sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi ama haber ister istemez büyüdükçe büyüdü.

Trump da gazetecileri son derece uygunsuz ve talihsiz bir konuma soktu: "Bok çukuru" gibi ağza gelmeyecek bir ifadeyi nasıl haberleştirir ve başka dillere tercüme edersiniz?

Doğru çeviri ne olurdu?ABD'de birçok medya kuruluşu, müstehcen ifadelerin olduğu bir alıntıyı aynen yayınlayamayacağı için bir süre ne yapacağını bilemedi.

CNN ve MSNBC televizyonları uygunsuz bulunan içerikler için kullanılan logolarla yayın yaparken, CNN'in ünlü sunucusu Wolf Blitzer, "B-çukuru" gibi ılımlı bir ifadeyi tercih etti. Fox televizyonu ise yıldız işareti kullandı.

Peki dünyanın geri kalanındaki haberciler ne yaptı? Bir ülkenin başkanına ait bir hakareti kendi dilinize nasıl çevirdiler?