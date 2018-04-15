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Boko Haram'a operasyon: Öldürüldüler

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 04:14 | Son Güncelleme

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın "kalesi" olarak bilinen Sambisa Ormanı'na yapılan operasyonda 7 örgüt üyesi öldürüldü.

Boko Haram'a operasyon: Öldürüldüler

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa Ormanı'nda, Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendi. Ordu Sözcüsü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, yaptığı açıklamada, operasyonda 7 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 3'ünün yakalandığını belirtti.

GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Nwachukwu, operasyonda örgüte ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini kaydetti. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
boko haram operasyon Afrika terör

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