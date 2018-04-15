Boko Haram'a operasyon: Öldürüldüler

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa Ormanı'nda, Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendi. Ordu Sözcüsü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, yaptığı açıklamada, operasyonda 7 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 3'ünün yakalandığını belirtti.

GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALIYORLAR



Nwachukwu, operasyonda örgüte ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini kaydetti. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA